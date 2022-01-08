Общество

В 2021 году в лесах Пензенской области ликвидировали 62 пожара

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Несмотря на сухое и жаркое лето, лесных пожаров в Пензенской области насчитали минимум. За прошедший год на территории региона зафиксировано 62 случая возгорания на площади чуть более 100 гектаров. Все очаги были ликвидированы в первые сутки.

Крупных ЧП, как, например, в соседней Мордовии, где в борьбе с огненной стихией принимали участие и пензенские спасатели, удалось избежать.

«Все противопожарные мероприятия выполнялись своевременно и в полном объеме. Сильно помогла поступившая новая техника», - сообщил начальник отдела Минлесхоза Пензенской области Антон Малин.

Пензенская область отмечена на федеральном уровне как одна из лучших по тушению возгораний в лесу.

Но не только огонь беспощадно уничтожает деревья - зеленым насаждениям угрожает и человек. Региональным минлесхозом в 2021-м было выявлено полсотни незаконных рубок. Объем заготовленной преступным путем древесины составил порядка 1 000 кубометров.

«Ущерб, причиненный лесам, - более 30 миллионов рублей. По данным фактам материалы были направлены в правоохранительные органы, ведутся проверки. Приблизительно на одном уровне остается количество нарушений, поскольку проводятся профилактические мероприятия, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия с силовыми органами», - уточнил Антон Малин.

Всего на территории региона за истекший период зафиксировано чуть более 300 нарушений лесного законодательства.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Брехня! Там все сгорело!

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