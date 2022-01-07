В Покровском соборе устроили концерт в честь Рождества Христова

07.01.2022 | 19:26

В Покровском соборе Пензы состоялся концерт епархиального хора. Прозвучали торжественные произведения в честь Рождества Христова.

Затем прихожане отправились к духовно-просветительскому центру, который располагается рядом с храмом. Там под открытым небом организовали праздник. Пели и водили хороводы ребята из воскресной школы, их родители, жители соседних многоэтажек.

На открытой площадке основательно подготовились к гуляньям: нарядили елки, принесли сладкое угощение, горячий чай, обустроили вертеп.

«Рождество Твое, Христе Боже наш! Сегодня великий праздник, второй по значимости после Пасхи. Сегодня в этот мир пришел Младенец - Христос родился! Славьте его», - произнесла руководитель духовно-просветительского центра при Покровском соборе Раиса Лобанова.

«Каждый православный христианин должен посетить храм, помолиться Младенцу Христу и пожелать себе, своим родным и близким здоровья, духовной и телесной помощи Божией в жизни. Дай Бог, чтобы с рождением Бога - Младенца Христа этот год был для нас легче», - отметил настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы протоиерей Иоанн Яворский.

Маленькие горожане, побывавшие на празднике, получили сладкие подарки.