Общество

В Покровском соборе устроили концерт в честь Рождества Христова

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В Покровском соборе Пензы состоялся концерт епархиального хора. Прозвучали торжественные произведения в честь Рождества Христова.

Затем прихожане отправились к духовно-просветительскому центру, который располагается рядом с храмом. Там под открытым небом организовали праздник. Пели и водили хороводы ребята из воскресной школы, их родители, жители соседних многоэтажек.

На открытой площадке основательно подготовились к гуляньям: нарядили елки, принесли сладкое угощение, горячий чай, обустроили вертеп.

«Рождество Твое, Христе Боже наш! Сегодня великий праздник, второй по значимости после Пасхи. Сегодня в этот мир пришел Младенец - Христос родился! Славьте его», - произнесла руководитель духовно-просветительского центра при Покровском соборе Раиса Лобанова.

«Каждый православный христианин должен посетить храм, помолиться Младенцу Христу и пожелать себе, своим родным и близким здоровья, духовной и телесной помощи Божией в жизни. Дай Бог, чтобы с рождением Бога - Младенца Христа этот год был для нас легче», - отметил настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы протоиерей Иоанн Яворский.

Маленькие горожане, побывавшие на празднике, получили сладкие подарки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

мало народа

Гость||

Почём опиум для народа? Зачем эта новость на светском сайте?Нужны новые адепты для увеличения денежных потоков?

Гость||

В Пензе нет церквей, есть ТЦ по продаже святых услуг по фиксированной цене.Они даже не договорились между собой, когда родился этот человек, тянули бабки, каждый в свою сторону.Вера должна быть, но не через Мамона.Я лично верую в Бога и отмечаю Рождество 2 января, так как нет доказательств, что он родился в другой день.

Гость||

А МУРКУ пели?

Гость||

Скока народу иного

Гость||

19:50.

Мурку не пели, боятся, спели - "Лучше нету таво свету "и "Позови меня с собой... " Душевно спели, собаки.

Гость||

Почему не было солдатской гречки из полевой кухни? Одними печеньками из каравана сыт не будешь. Я из-за этих попов сегодня голодный остался.

Гость||

Тебя чаем поили? Поили. Песни спели? Спели. Ну и иди себе с Богом! Каши ему подавай. Наглец.

Гость||

Умный не поведёт своего ребёнка к попам, умный сам своего ребёнка перекрестит и крест повесит.Так будет честнее перед Богом.Купив у попов крещение своему ребёнку, ты обманул Бога.Богу деньги не нужны, они нужны попам и не для содержания дома божьего, а на покупку меринов и особняком.

Гость||

20 :17

Истину глаголишь. Воздастся чертям по заслугам.

Имя: Гость
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