В Пензенской области более 24 000 человек владеет оружием

07.01.2022 | 15:16

В 2021 году сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области изъяли 1 300 единиц оружия и 5 000 единиц боеприпасов. Об этом в пятницу, 7 января, сообщила пресс-служба ведомства.

«С начала года специалисты провели 195 проверок условий хранения (сохранности) оружия у юридических лиц, имеющих во владении или в пользовании оружие, патроны к оружию, а также боеприпасы.

За нарушение правил в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной деятельности привлечено более 1 000 граждан, 108 должностных и 16 юридических лиц», - уточнили в управлении.

В целом в Пензенской области подразделения лицензионно-разрешительной работы контролируют свыше 24 000 владельцев, в распоряжении которых около 43 000 единиц оружия.