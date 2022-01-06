В ТЮЗе организовали праздник для детей из центра в Кичкилейке

В Рождественский сочельник, 6 января, в Пензенском театре юного зрителя провели новогоднее представление для воспитанников областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, расположенного в поселке Кичкилейка.
Праздник организовали заместители председателя Законодательного собрания Вадим Супиков и Сергей Егоров. Депутаты - члены фракции «Единая Россия» в региональном парламенте курируют центр с 2012 года. Они оказывают учреждению всестороннюю помощь и поддержку, а в новогодние праздники поздравляют его воспитанников.
Уже два года праздничные представления для ребят проходят в театре юного зрителя. В этот раз дети поучаствовали в интерактивной интермедии и помогли Тигру отыскать Новый год, а также посмотрели спектакль «Красная Шапочка».
«Благотворительная акция проходит в рамках направления «России важен каждый ребенок» партийного проекта «Крепкая семья». Наша общая задача - оказать ребятам всемерную поддержку, помочь им получить образование и найти себя в профессии, а в новогодние дни - подарить сказку», - пояснил Вадим Супиков.
Директору ТЮЗа Александру Минаеву, художественному руководителю Владимиру Карпову и директору социально-реабилитационного центра Елене Воронковой были вручены благодарности фракции «Единая Россия» в региональном парламенте. Каждый из ребят получил сладкий подарок.
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