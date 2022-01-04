Общество

«Новикомбанк» ввел с января новые категории по программе «Кешбэк»

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С первого дня нового года держателям карт «Новикомбанка» начисляется повышенный кешбэк в размере 5% за оплату товаров и услуг из популярных в праздники категорий «Развлечения», «Цветы» и «Красота». Предложение действует до 31 марта 2022 года.

Категория «Развлечения» включает в себя оплату занятий в танцевальных залах, школах и студиях; билетов в океанариумы и дельфинарии, на театральные представления, выступлений оркестров и музыкальных групп. Также сюда относится оплата в бильярдных и боулинг-центрах, занятия гольфом, посещение спортивных соревнований. Геймеры смогут вернуть часть средств при покупке принадлежностей для видеоигр и оплате посещения клубов видеоигр.

В категорию «Цветы» входят покупки в розничных магазинах, продающих обрезанные цветы, различные цветочные приспособления, саженцы, оборудование для выращивания растений и инвентарь для питомников.

К категории «Красота» относятся покупки в магазинах косметики, оплата услуг в парикмахерских, салонах красоты, массажных и спа-салонах.

Размер кешбэка за покупки, которые не входят в перечень избранных, зависит от общей суммы покупок по карте. Выплата производится в течение календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

«Ежеквартально «Новикомбанк» обновляет категории повышенного кешбэка, ориентируясь на наиболее востребованные товары и услуги, и постоянно совершенствует продукты и сервисы для того, чтобы они были удобны и выгодны клиентам. Вернуть часть потраченных средств достаточно просто. Для этого необходимо подключить программы «Кешбэк» или «Бонусы» и оплачивать картой покупки, в том числе и совершенные в интернете. При этом по программе «Бонусы» клиент может получить больший размер вознаграждения, чем по «Кешбэк» (до 20% от покупок по карте). Подключение программ можно сделать за пару кликов в мобильном приложении банка, там же доступна функция просмотра информации о размере выплаченного вознаграждения», - прокомментировал заместитель председателя правления «Новикомбанка» Герман Белоус.

По картам предоставляется пять бонусных сервисов: программы «Кешбэк» и «Бонусы» от «Новикомбанка», кешбэк за товары от товаропроизводителей, программы лояльности «Привет, Мир!» и «Город». Программа «Кешбэк» подключается к одной или нескольким картам «Новикомбанка». Сделать это можно через мобильное приложение, в офисе банка, через персонального менеджера или по телефону +7 (800) 250-70-07.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.

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