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Общество

На пензенские дороги вышло более 1 000 снегоуборочных машин

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В Пензенской области продолжается уборка снега. По данным регионального правительства, за минувшие сутки на улично-дорожной сети работало свыше 1 000 единиц спецтехники.

«Также улицы чистят более 2 300 сотрудников коммунальных служб», - уточнили в официальном telegram-канале правительства в понедельник, 3 января.

Так, снег убрали на дороге между селами Армиево и Пиксанкино в Шемышейском районе. Работы организовали после рабочего объезда губернатора Олега Мельниченко.

Ранее в администрации Пензы рассказали, что в ночь на понедельник, 3 января, улицы от снега убирали 65 спецмашин МУП «Пензадормост». Специалисты израсходовали 245 тонн песко-соляной смеси и 80 тонн галита для противогололедной обработки.

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Гость||

Так 1000 или 65 машин?

Гость||

В Пензе то сколько машин работает? Зачем нам цифры по области , нас интересует город .

Гость||

а сколько машин вышло на очистку тротуаров? Дороги не расчищаются до бордюров, в результате на переходе такие дороги переходить затруднительно!

Гость||

ПИ - рупор чиновничьего вранья.

Гость||

Рука случайно дрогнула и получились лишние нолики

Имя: Гость
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