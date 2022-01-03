На пензенские дороги вышло более 1 000 снегоуборочных машин

03.01.2022 | 18:00

В Пензенской области продолжается уборка снега. По данным регионального правительства, за минувшие сутки на улично-дорожной сети работало свыше 1 000 единиц спецтехники.

«Также улицы чистят более 2 300 сотрудников коммунальных служб», - уточнили в официальном telegram-канале правительства в понедельник, 3 января.

Так, снег убрали на дороге между селами Армиево и Пиксанкино в Шемышейском районе. Работы организовали после рабочего объезда губернатора Олега Мельниченко.

Ранее в администрации Пензы рассказали, что в ночь на понедельник, 3 января, улицы от снега убирали 65 спецмашин МУП «Пензадормост». Специалисты израсходовали 245 тонн песко-соляной смеси и 80 тонн галита для противогололедной обработки.