«Термодом» желает счастья и тепла в новом году

Новый год - это новые надежды, новые мечты, новые желания, новые чувства. Все новое, как в первый раз.
Сохраняйте эти чувства надолго! Храните тепло, подаренное близкими людьми, и обязательно тоже его дарите. Тепло внутри - тепло вокруг.
«Термодом» знает это и желает всем жителям построенных им комплексов наполнять каждый свой день радостными и незабываемыми моментами. Будьте наполнены любовью и счастьем!
С заботой о вас, компания «Термодом».
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