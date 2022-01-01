Общество

«Термодом» желает счастья и тепла в новом году

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Новый год - это новые надежды, новые мечты, новые желания, новые чувства. Все новое, как в первый раз.

Сохраняйте эти чувства надолго! Храните тепло, подаренное близкими людьми, и обязательно тоже его дарите. Тепло внутри - тепло вокруг.

«Термодом» знает это и желает всем жителям построенных им комплексов наполнять каждый свой день радостными и незабываемыми моментами. Будьте наполнены любовью и счастьем!

С заботой о вас, компания «Термодом».

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