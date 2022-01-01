Пензенцам рассказали, как избежать проблем после застолья

01.01.2022 | 20:40

Исключительно русская, а точнее - советская традиция, говорят психологи, каждый год 31 декабря накрывать роскошный стол. Тут и жирное, и острое, и жареное, и соленое, и сладкое.

Сейчас все продукты можно купить без проблем, а несколько десятилетий назад к Новому году готовились заранее, складывая в запас дефицитные шоколадные конфеты в коробках, ананасы, шампанское, колбасу. Именно с этим специалисты и связывают такую любовь к пышным застольям в конце года, когда вся семья собирается вместе за одним столом.

Однако врачи не рекомендуют налегать на вредную пищу, какой бы вкусной она ни была. Праздники закончатся, а реактивный панкреатит останется надолго.

«Поджелудочная железа привыкла вырабатывать определенное количество протеазы, липазы и амилазы. И вот в один день съел все и сразу - поджелудочная железа дала реакцию, откуда и название «реактивный панкреатит». У нее не было в запасе того количества ферментов, она привыкла работать в своем режиме, а приходится работать в усиленном», - пояснила врач-гастроэнтеролог Яна Степкина.

Тошнота, рвота, расстройство желудка, сильная боль, упадок сил и даже повышение температуры - уже на следующий день после застолья люди, которые накануне решили не ограничивать себя в еде, могут испытывать эти симптомы.

Так что садиться на диету гастроэнтерологи советуют уже 1 января.

«Добавляем так называемую средиземноморскую, скандинавскую или DASH-диету. Это общепринятые нормы правильного питания: увеличиваем количество рыбы (2-3 порции в неделю), овощей и фруктов», - порекомендовала Яна Степкина.

Не стоит забывать и о физической активности. Небольшая прогулка на свежем воздухе (хотя бы 20 минут) для организма будет весьма полезна. И пусть праздники продолжаются, но злоупотреблять спиртными напитками нежелательно: алкоголь может спровоцировать обострение хронических заболеваний пищевого тракта. А о салатах, приготовленных несколько дней назад, врачи настоятельно советуют забыть.