В Пензе медики поздравили друг друга с наступающим Новым годом

31.12.2021 | 19:18

Дамы в белых халатах и колпаках оставили своим домашним оливье и сельдь «под шубой», а сами отправились на работу. В новогоднюю ночь чудеса в перинатальном центре случаются, и довольно часто. Акушеры-гинекологи заступили на дежурство. Медикам выпадает ответственная миссия: они первыми видят малышей - новых жителей региона.

«Хочу пожелать нашим докторам, чтобы их труд давал только положительные результаты, чтобы они всегда радовались тому, что делают, и видели, что жизнь спасена и она продолжается», - отметила заместитель министра здравоохранениия Пензенской области Марина Воробьева.

Вне зависимости от времени суток в мир являются новые люди. И нужно быть готовым, что даже из-за праздничного стола сразу в родовое отделение поступают пациенты. Акушерка Ирина Андриякина в профессии 34 года.

«Сколько детей родилось в новогоднюю ночь, подсчета нет. Запомнился один новый год, 2000-й, когда мы думали, в каком из родильных домов родится первый ребенок. И родился он у нас (на Бекешской тогда был роддом), в 00:25, была девочка. И год был удачный в том плане, что много родов», - сообщила Ирина Андриякина.

«31-е - тоже хороший день, мы все вместе и всю ночь мы на телефонах. Такая у нас жизнь. Все у нас будет хорошо, счастливо вам встретить Новый год, чтобы у нас побольше родилось ребятишек, к чему мы стремимся, и чтобы все были здоровы», - поздравил главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Александр Никишин.

Тех, кому предстоит провести ночь в операционных, родовых, поздравили коллеги и представители общественных организаций. Друзья привезли врачам сувениры и сладкие подарки. В коробки упаковали и чудо-осьминожек, связанных рукодельницей из Пензенского района. Игрушки - терапевтическая помощь для недоношенных малышей.