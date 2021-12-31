Общество

В Пензе медики поздравили друг друга с наступающим Новым годом

Печать

Дамы в белых халатах и колпаках оставили своим домашним оливье и сельдь «под шубой», а сами отправились на работу. В новогоднюю ночь чудеса в перинатальном центре случаются, и довольно часто. Акушеры-гинекологи заступили на дежурство. Медикам выпадает ответственная миссия: они первыми видят малышей - новых жителей региона.

«Хочу пожелать нашим докторам, чтобы их труд давал только положительные результаты, чтобы они всегда радовались тому, что делают, и видели, что жизнь спасена и она продолжается», - отметила заместитель министра здравоохранениия Пензенской области Марина Воробьева.

Вне зависимости от времени суток в мир являются новые люди. И нужно быть готовым, что даже из-за праздничного стола сразу в родовое отделение поступают пациенты. Акушерка Ирина Андриякина в профессии 34 года.

«Сколько детей родилось в новогоднюю ночь, подсчета нет. Запомнился один новый год, 2000-й, когда мы думали, в каком из родильных домов родится первый ребенок. И родился он у нас (на Бекешской тогда был роддом), в 00:25, была девочка. И год был удачный в том плане, что много родов», - сообщила Ирина Андриякина.

«31-е - тоже хороший день, мы все вместе и всю ночь мы на телефонах. Такая у нас жизнь. Все у нас будет хорошо, счастливо вам встретить Новый год, чтобы у нас побольше родилось ребятишек, к чему мы стремимся, и чтобы все были здоровы», - поздравил главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Александр Никишин.

Тех, кому предстоит провести ночь в операционных, родовых, поздравили коллеги и представители общественных организаций. Друзья привезли врачам сувениры и сладкие подарки. В коробки упаковали и чудо-осьминожек, связанных рукодельницей из Пензенского района. Игрушки - терапевтическая помощь для недоношенных малышей.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте