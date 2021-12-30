В новогоднюю ночь пензенцам пообещали снег и небольшой мороз

На сайте Пензенского гидрометеоцентра появился прогноз погоды в новогоднюю ночь. Синоптики пообещали жителям области осадки и мороз до -8 градусов.
Днем в пятницу 31 декабря спрогнозировали 2-4 градуса ниже нуля, умеренный юго-западный ветер, небольшой снег.
Днем 1 января ожидается мороз до -3 градусов, умеренный ветер. Небо будет пасмурным, вероятны осадки.
Синоптики предупреждают, что 2 января возможен сильный снегопад. Дневная температура - около нуля. Ночью она опустится до -6 градусов. Ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду.
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