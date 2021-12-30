УФАС: Сговор на рынке вывоза отходов мог повлиять на тариф

30.12.2021 | 10:10

Подводя предварительные итоги 2021 года, руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова рассказала о крупном деле в отношении компаний, которые оказывают услугу по сбору твердых коммунальных отходов.

Она пояснила, что антимонопольщики усмотрели в их действиях нарушение статьи 11 закона «О защите конкуренции» (сговор на торгах). Из-за недобросовестного поведения таких компаний был заключен договор о начальной максимальной цене контракта на вывоз ТКО.

«В процессе рассмотрения мы пришли к выводу, что, возможно, это повлияло в том числе и на тариф, поскольку цена была максимальная. В настоящее время решение оспаривается в судебном порядке. Каков будет результат, пока не знаем. Надеемся на положительное решение и положительный исход дела», - заключила Елена Демидова.

В 2020 году антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения ООО «Спецтранс», ООО «Экоград» и ООО «Чистый город», которые при участии в аукционах устранили конкуренцию между собой и не снижали цены на торгах. УФАС расценило их действия как картельный сговор.