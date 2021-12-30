Общество

Стало известно, как будет работать пензенский транспорт в праздники

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В четверг, 30 декабря, пензенцам сообщили, как общественный транспорт будет работать в праздничные дни.

Информация обнародована на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

С 1 по 9 января транспорт в Пензе будет перевозить пассажиров по графику выходного дня. Отмечается, что с 1-го по 3-е число на линии выйдет до 50% подвижного состава, с 4-го по 7-е – до 70%.

С 7 по 9 января транспортным обслуживанием областного центра будут заниматься 90% автопарка.

«Информацию о движении транспорта, времени его прибытия на остановочные пункты можно узнать в режиме реального времени на сайтах 58bus.ru, yandex и в мобильном приложении «Умный транспорт», - напомнили пензенцам специалисты.

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Гость||

Давно пора для вас сделать стоимость проезда 98 рублей.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Отмечается, что с 1-го по 3-е число на линии выйдет до 50% подвижного состава,
Таки можно уточнить, а 10% это тоже ведь считается до 50%?

Гость||

А 2-го и 5-го января ожидаются снегопады. Снегоуборочная техника тоже будет работать на 30..50%?

Гость||

3го могли бы и по полной выйти люди с 3 работать начинают

Гость||

Гость писал(a):

Таки можно уточнить, а 10% это тоже ведь считается до 50%?
так на это и расчет, будет ходить один автобус раз в час, формально ничего не нарушили ( до 50% )

Гость||

Гость писал(a):

Давно пора для вас сделать стоимость проезда 98 рублей.
А тебе очко расширить!!!

Гость||

Гость писал(a):

Давно пора для вас сделать стоимость проезда 98 рублей.
Вот ты лишенец!

Гость||

Про троллейбусы умолчали.

Гость||

Вот ты лишенец!

Гость||

ну и прекрасно

Гость||

Маршрутки будут на линии

Имя: Гость
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