Стало известно, как будет работать пензенский транспорт в праздники

В четверг, 30 декабря, пензенцам сообщили, как общественный транспорт будет работать в праздничные дни.
Информация обнародована на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
С 1 по 9 января транспорт в Пензе будет перевозить пассажиров по графику выходного дня. Отмечается, что с 1-го по 3-е число на линии выйдет до 50% подвижного состава, с 4-го по 7-е – до 70%.
С 7 по 9 января транспортным обслуживанием областного центра будут заниматься 90% автопарка.
«Информацию о движении транспорта, времени его прибытия на остановочные пункты можно узнать в режиме реального времени на сайтах 58bus.ru, yandex и в мобильном приложении «Умный транспорт», - напомнили пензенцам специалисты.
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