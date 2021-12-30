Стало известно, как будет работать пензенский транспорт в праздники

30.12.2021 | 12:22

В четверг, 30 декабря, пензенцам сообщили, как общественный транспорт будет работать в праздничные дни.

Информация обнародована на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

С 1 по 9 января транспорт в Пензе будет перевозить пассажиров по графику выходного дня. Отмечается, что с 1-го по 3-е число на линии выйдет до 50% подвижного состава, с 4-го по 7-е – до 70%.

С 7 по 9 января транспортным обслуживанием областного центра будут заниматься 90% автопарка.

«Информацию о движении транспорта, времени его прибытия на остановочные пункты можно узнать в режиме реального времени на сайтах 58bus.ru, yandex и в мобильном приложении «Умный транспорт», - напомнили пензенцам специалисты.