В Пензе подвели итоги первого этапа «Золотого кольца Сурского края»

29.12.2021 | 20:26

Проектное предложение реконструкции храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино подготовлено стараниями многих неравнодушных к святыням Пензенской области. В Губернаторском доме подвели итоги первого этапа регионального культурно-просветительского форума «Золотое кольцо Сурского края».

«Я надеюсь, что этот проект вырастет в воссоздание некоторых храмов на территории нашей области, которые действительно имеют особое значение, значимость для истории, для православия нашего региона», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В планах энтузиастов - подготовить предложения по возрождению пяти разрушенных храмов Пензенской области. Первый - в селе Калинино, которое принадлежало губернатору Филиппу Лаврентьевичу Вигелю. Летом на место выезжали волонтеры, студенты, будущие архитекторы, строители, дизайнеры, инженеры.

«Это интереснейшая инициатива, причем наших молодых людей, которые уже сейчас, еще будучи студентами, хотят принести пользу своей малой родине, то есть хотят помочь в воссоздании руинированных храмов. Очень многих до глубины души возмущает то печальное состояние, в котором оказались святыни православной культуры - наше национальное достояние», - сообщила руководитель архитектурной мастерской «Каменная летопись» Ирина Маслова.

«Очень важно, что к данному проекту подключается молодежь. На мой взгляд, наша задача - даже, может, не руководить деятельностью молодежи, а помогать им в этом. Потому что инициативы, которые будут исходить от них - это очень важно и ценно», - рассказал министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

Возможно, через несколько лет в туристический маршрут Пензенской области войдут и храмы, восстановленные в рамках проекта «Золотое кольцо Сурского края».