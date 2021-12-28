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Общество

В регионе уровень заболеваемости ОРВИ стал ниже эпидпорога

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В Пензенской области за неделю зарегистрировали 3 023 случая острых респираторно-вирусных инфекций среди населения. Это на 1,6% больше, чем на предыдущей неделе, когда было 2 974, но на 13,5% ниже уровня эпидпорога.

Тем не менее в региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что эпидемическая ситуация по-прежнему характеризуется нестабильностью и высоким уровнем заболеваемости.

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрируется на административных территориях: Нижнеломовский, Шемышейский, Сердобский, Мокшанский, Лопатинский, Камешкирский, Городищенский, Каменский, Башмаковский, Неверкинский, Спасский, Никольский, Бековский, Пензенский, Малосердобинский и Земетчинский районы», - перечислили в РПН.

В Пензе за неделю выявили 1 194 случая ОРВИ, что на 13,6% больше, чем на предыдущей (1 051) и на 5,5% выше уровня эпидпорога.

Что касается гриппа, то с начала эпидсезона в регионе зарегистрировали 10 случаев: 8 - А(H3N2) и 2 - А не расшифрованные.

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Гость||

все кто раньше болел ОРВИ, сейчас переключились на чароновирус...

Гость||

А это СТАЛО ИЗВЕСТНО?

Имя: Гость
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