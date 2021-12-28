В области за 30 лет число кинотеатров сократилось почти в 2,5 раза

В регионе в настоящий момент действуют 11 кинотеатров. Такими данными, обнародованными к Международному дню кино, который отмечается во вторник, 28 декабря, поделился Пензастат.
В Пензе первые официально зарегистрированные сеансы состоялись 3 и 4 декабря 1896 года. Они проходили в здании Соединенного собрания и театре Вышеславцева. Зрители увидели программу братьев Люмьер.
После 1910 года местная киносеть пережила бурное развитие. В Пензастате отметили, что на территории губернии действовали передвижные и стационарные киноточки, а в Пензе работали шесть кинотеатров.
В 90-е годы ХХ века в регионе фильмы можно было посмотреть в 28 кинотеатрах. 10 из них располагались в областном центре, а остальные - в районных.
«С 1992 года начался процесс муниципализации кинотеатров, и к 1995 году все они были переданы в муниципальную собственность», - пояснили в Пензастате.
Сейчас в Пензе насчитывается 6 действующих кинотеатров, в Кузнецке - 2, по одному работают в Заречном, Сердобске и Каменке.
В ноябре средняя стоимость билета на сеанс составляла 296 рублей. По данным специалистов, цена оставалась неизменной с августа 2021-го.
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