Сетевое издание|18+|Вторник|28 дек 2021|11:23
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Общество

В области за 30 лет число кинотеатров сократилось почти в 2,5 раза

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В регионе в настоящий момент действуют 11 кинотеатров. Такими данными, обнародованными к Международному дню кино, который отмечается во вторник, 28 декабря, поделился Пензастат.

В Пензе первые официально зарегистрированные сеансы состоялись 3 и 4 декабря 1896 года. Они проходили в здании Соединенного собрания и театре Вышеславцева. Зрители увидели программу братьев Люмьер.

После 1910 года местная киносеть пережила бурное развитие. В Пензастате отметили, что на территории губернии действовали передвижные и стационарные киноточки, а в Пензе работали шесть кинотеатров.

В 90-е годы ХХ века в регионе фильмы можно было посмотреть в 28 кинотеатрах. 10 из них располагались в областном центре, а остальные - в районных.

«С 1992 года начался процесс муниципализации кинотеатров, и к 1995 году все они были переданы в муниципальную собственность», - пояснили в Пензастате.

Сейчас в Пензе насчитывается 6 действующих кинотеатров, в Кузнецке - 2, по одному работают в Заречном, Сердобске и Каменке.

В ноябре средняя стоимость билета на сеанс составляла 296 рублей. По данным специалистов, цена оставалась неизменной с августа 2021-го.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Самым важным из искусств, является кино! (Но не в племени по имени Россия).

Гость||

А ещё про школы с больницами напишите, там вообще ппц!

Гость||

Да в этих кинотеатрах цены конские, а фильмы дерьмо-дерьмище! В зарике сделали кинотеатр-3 человека в зале, тьфу! Все дома смотрят , это не СССР, когда вся страна смотрела, что показывают от мала до велика, а по телеку только заседания парткома показывала, да съезды, а кино по праздникам!

Гость||

Гость писал(a):

А ещё про школы с больницами напишите, там вообще ппц!
А еще про зарплаты и уровень жизни можно написать. Куда ни плюнь, мы везде в ж..пе!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С 1992 года начался процесс муниципализации кинотеатров, и к 1995 году все они были переданы в муниципальную собственность», - пояснили в Пензастате.

Сейчас в Пензе насчитывается 6 действующих кинотеатров, в Кузнецке - 2, по одному работают в Заречном, Сердобске и Каменке.

Это прорыв, а еще минус 25 миллионов человек. Но за это проголосовано: Он нам пенсию дает. Подавились бы своей пенсией.

Гость||

Пензастат самая идиотская контора!!! расформировать и на стройку или на завод этих паразитов! мы и сами считать умеем получше чем они!

Гость||

А чтотв пензе не сократилось?воровство наверное чиновников только.Школы сократили ,больницы сократили,производство сократили Человеческие жизни сократили.Уроды

Гость||

Гость писал(a):

мы и сами считать умеем получше чем они
Только ты за эти подсчеты зарплату не получаешь в отличии от Пензастата.

Гость||

Гость писал(a):

Школы сократили ,больницы сократили,производство сократили Человеческие жизни сократили.Уроды
Голосуйте за это дальше, либо молча на диване дома сидите во время выборов. А что сделал именно ТЫ, чтобы ситуация изменилась? Если только возмущаться тут, то это просто пшик.

Гость||

Гость писал(a):

Это прорыв, а еще минус 25 миллионов человек. Но за это проголосовано: Он нам пенсию дает. Подавились бы своей пенсией.
Ты предлагаешь отменить пенсии вообще?

Гость||

Гость писал(a):

Ты предлагаешь отменить пенсии вообще?
Пенсии заработаны и не надо трусливо голосовать якобы за то что пенсии дают.

Гость||

Все сократилось, а кол-во чинков в разы увеличилось, может в этом и причина жп, мдяя

Имя: Гость
Комментарий:

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