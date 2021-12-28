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Общество

У горки на набережной оставят ледянки для общего пользования

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Сотрудник МУП «Зеленое хозяйство» протестировал горку у подвесного моста. Работы по установке и заливке деревянной конструкции завершены. Пятиметровая горка под названием «Эверест» готова к набегу детворы. Инвентарь для катания можно получить абсолютно бесплатно - около 40 ледянок будет в свободном доступе.

«Сознательность жителей и гостей города, что их никто отсюда не заберет. В городе нашим предприятием установлены четыре деревянные горки: две - на набережной, по одной - в «Могилевском дворике» и в сквере «Бессмертный полк», - сообщил директор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Андрей Денискин.

Прошлой зимой конструкция в центре города вызывала нарекания. Например, спуск с нее был направлен в сторону проезжей части, пензенцы волновались за безопасность детей. В 2021-м горку развернули на 90 градусов.

Обеспокоенность у представителей муниципального предприятия вызывает склон к реке, который ежегодно превращается в опасный аттракцион. Катаются ребята и у памятника Победы, причем в присутствии родителей, а ведь такое развлечение тоже может привести к печальным последствиям.

Деревянные конструкции соответствуют всем требованиям безопасности. Они установлены вдали от проезжей части и различных препятствий. В течение зимы их будут регулярно заливать.

Другие специалисты готовят покрытие на соседней ледовой площадке. Предположительно, люди на коньках там появятся не раньше января. Пока что любителям активного отдыха доступны малая и большая горы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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