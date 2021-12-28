Приложение «Новикомбанка» вошло в топ по удобству оплаты услуг ЖКХ

28.12.2021 | 13:51

«Новикомбанк» получил высокую оценку экспертов за удобный функционал оплаты услуг связи и ЖКХ в мобильном банке. По качеству пользовательского опыта данный платежный сервис вошел в топ-10 рейтинга Go Mobile.

«Новикомбанк» принял участие в исследовании мобильных банков, которое проводит digital-агентство Go Mobile. Аналитики оценивали UX (пользовательский опыт) мобильных приложений по отдельным категориям. В категории «Оплата связи и коммунальных услуг» финансовое учреждение заняло 6-е место среди анализируемых 35 банков. Высокие оценки экспертов получили функции поиска услуг и оплаты квитанций по QR-коду.

За коммунальные услуги (ЖКХ, электричество, газоснабжение) в мобильном приложении или интернет-банке «Новикомбанка» удобно расплатиться по QR-коду, отсканировав его с квитанции. Кроме того, можно найти адресата, набрав один из следующих показателей: единый лицевой счет, счет плательщика или ИНН получателя. Комиссию за оплату услуг связи и ЖКХ банк не взимает.

Финансовое учреждение подключено к единой базе ГИС ЖКХ и ЕИРЦ. Благодаря этому оплата коммунальных услуг в мобильном приложении доступна для клиентов во всех регионах присутствия «Новикомбанка».

В приложении можно перевести средства организациям, зарегистрированным в государственной информационной системе. Также совместно с партнерами реализован доступ к оплате квитанций от еще порядка 4 500 поставщиков.

«Наш мобильный банк помогает клиентам быстро решать повседневные вопросы. Оплата услуг связи и ЖКХ - очень важная функция, мы уделили ее разработке особое внимание и рады, что эксперты поставили банку высокие оценки. В приложении можно оплатить коммунальные услуги без комиссии и получить подтверждающие документы. Клиенты активно используют этот сервис, так как он позволяет им экономить и время, и деньги. Мы постоянно совершенствуем наше мобильное приложение, повышая качество пользовательского опыта», - отметил заместитель председателя правления «Новикомбанка» Герман Белоус.

Отчет Go Mobile включает в себя оценку 35 банков по 18 критериям и 107 показателям. В рейтинге по количеству установок приложения «Новикомбанк» занял 2-е место, аудитория банка за 2020–2021 год увеличилась на 1 671,8%. В итоговом рейтинге «Лучшее мобильное приложение по функционалу и клиентскому опыту (UX)» банк получил 14-е место.

В приложении можно управлять банковскими продуктами: картами, вкладами, кредитами, а также совершать денежные переводы, оплачивать услуги. В онлайн-чате можно задать любой вопрос специалисту, личный кабинет клиента интегрирован с личным кабинетом Федеральной налоговой службы.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.