В РПН ответили на вопрос о сертификате для неофициальных ковидников

27.12.2021 | 17:02

Пензенцы интересуются, смогут ли они получить сертификат о перенесенном коронавирусе, если официально им такой диагноз не ставили, но антитела в их организмах обнаружили.

Соответствующее обращение поступило на портал «ПензаИнформ» от одного из читателей.

«Прочитали, что граждане без информации о положительном результате ПЦР-теста на коронавирус в существующих базах, но с антителами к коронавирусу с 1 января смогут получить сертификат о перенесенном заболевании на полгода. Где можно будет получить сертификат? Какие документы для этого нужны? Действительны ли результаты анализов из коммерческих клиник?» - поинтересовался горожанин.

Сетевое издание направило запрос в региональное управление Роспотребнадзора и в понедельник, 27 декабря, получило ответ.

«В настоящее время в управлении отсутствуют регламентирующие документы по вопросу учета лиц как переболевших, имевших ранее отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 и в настоящее время имеющих антитела Ig и G к коронавирусу», - говорится в документе за подписью заместителя руководителя Александра Крымова.