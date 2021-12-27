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Общество

В РПН ответили на вопрос о сертификате для неофициальных ковидников

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Пензенцы интересуются, смогут ли они получить сертификат о перенесенном коронавирусе, если официально им такой диагноз не ставили, но антитела в их организмах обнаружили.

Соответствующее обращение поступило на портал «ПензаИнформ» от одного из читателей.

«Прочитали, что граждане без информации о положительном результате ПЦР-теста на коронавирус в существующих базах, но с антителами к коронавирусу с 1 января смогут получить сертификат о перенесенном заболевании на полгода. Где можно будет получить сертификат? Какие документы для этого нужны? Действительны ли результаты анализов из коммерческих клиник?» - поинтересовался горожанин.

Сетевое издание направило запрос в региональное управление Роспотребнадзора и в понедельник, 27 декабря, получило ответ.

«В настоящее время в управлении отсутствуют регламентирующие документы по вопросу учета лиц как переболевших, имевших ранее отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 и в настоящее время имеющих антитела Ig и G к коронавирусу», - говорится в документе за подписью заместителя руководителя Александра Крымова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В настоящее время в управлении отсутствуют регламентирующие документы
Это не ответ, а отписка

Гость||

Как им выгодно, так и отвечают.

Гость||

Почему все статьи, связанные с роспотребнадзором, вызывают такой негатив?

Гость||

Потому что это пензаинформ.

Гость||

Во, верно вы сказали, даже и обсуждать не надо. Оно кому ни то нужно.

Гость||

А правда, что без куаркода пенсию плотить не будут?

Имя: Гость
Комментарий:

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