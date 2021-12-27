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Общество

Сбер открыл офис нового формата на улице Пушкина в Пензе

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В понедельник, 27 декабря, Сбер презентовал офис нового формата, открывшийся на улице Пушкина, 15, в Пензе.

Управляющий региональным отделением Сбербанка Марина Дементьева отметила, что 2021-й был уникальным годом. Такие же возможности Сбер предоставляет своим клиентам, постоянно улучшая линейку сервисов.

«Это больше чем просто отделение банка, это пространство, в котором посетители могут получить пользовательский опыт, объединяющий лучшие практики онлайн- и офлайн-форматов работы с клиентом. Жизнь не стоит на месте, наши клиенты предъявляют к нам высокие требования, и мы стараемся им соответствовать. В обновленном офисе создано абсолютно новое комфортное безбарьерное пространство, в котором наши клиенты могут не только получить банковские услуги, но и воспользоваться нефинансовыми сервисами компаний экосистемы Сбера», - пояснила она.

В отделении на Пушкина, 15, у пензенцев есть возможность отправить и принять посылку через СберЛогистику, заказать и получить лекарства посредством сервиса СБЕР ЕАПТЕКА (около 3 500 наименований медикаментов), протестировать умные устройства от SberDevices, подключиться к мультимедийному сервису Okko, мобильному оператору СберМобайл и получить заказ из СберМегаМаркета.

Новый формат офиса отличается также нестандартной навигацией: в отделении отсутствуют традиционные перегородки между кассирами, сотрудники обслуживают клиентов за удобными столами, посетители ожидают своей очереди в комфортных условиях и при желании могут выпить чашку кофе.

Изменился и облик банкоматов: обновленные терминалы похожи на смартфоны с хорошо знакомым интерфейсом мобильного приложения Сбера.

На открытии побывал зампред регионального правительства Алексей Костин. Он отметил, что Сбер создал настоящую экосистему, вместив разнообразные технологии и сервисы для жизни в границы одного телефона. Чиновник пожелал компании дальнейшего роста.

«То, что мы сегодня увидели в офисе Сбера, существенно отличается от тех офисов, которые я помню несколько лет назад. Это новая вселенная! Сегодня здесь хочется остаться жить, хотя разнообразие дистанционных сервисов позволяет все услуги оформлять не выходя из дома. Не только финансовые услуги, но и еду, и лекарства благодаря экосистеме Сбера можно получить на дом. Желаю успехов банку и нисколько не сомневаюсь в процветающем будущем Сбера!» - прокомментировал Алексей Костин.

Марина Дементьева подчеркнула: в 2022 году работа по переформатированию работы офисов Сбера продолжится.

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