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Общество

84% новых случаев коронавируса в области зарегистрировали в Пензе

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В Пензенской области на понедельник, 27 декабря, число случаев коронавирусной инфекции составило 100 787.

За сутки выявили 287 инфицированных. Как сообщили в региональном оперативном штабе, 242 заразившихся зарегистрированы в Пензе.

Также в суточную статистику вошли Пензенский (13), Шемышейский (8), Иссинский (7), Бессоновский районы, ЗАТО Заречный (по 4), Бековский, Кузнецкий (по 2), Городищенский, Лунинский, Малосердобинский, Никольский, Пачелмский (по 1).

За минувшие сутки медики выписали 673 пациента. Общее число выздоровлений в регионе достигло 80 383. Зарегистрировано 8 новых смертей. Всего с начала эпидемии от коронавирусной пневмонии погибло 4 587 жителей региона.

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Гость||

Вакцинируйтесь. Ради вас даже пункты вакцинации 1 января в 08:00 начинают работу.

Гость||

Вот что значит - вакцины заготовили впрок.

Имя: Гость
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