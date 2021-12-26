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Общество

В области впервые с октября за сутки выявили 285 случаев коронавируса

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В воскресенье, 26 декабря, региональный оперативный штаб опубликовал суточную статистику по заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

За сутки в регионе подтвердили 285 новых случаев COVID-19, впервые с октября (284 заразившихся выявили 11-го числа). Большинство инфицированных (234) - жители Пензы.

Новые пациенты прибавились в Шемышейском (14), Пензенском (13) районах, ЗАТО Заречный (7), Иссинском (5), Бессоновском, Кузнецком (по 3), Сосновоборском, Городищенском (по 2), Пачелмском и Малосердобинском (по 1) районах.

Общее число случаев коронавируса в области достигло 100 500.

За минувшие сутки медики выписали 648 пациентов, всего с начала эпидемии инфекцию сумели побороть 79 711 человек. Зарегистрировано 8 новых смертей. Общее количество погибших от коронавирусной пневмонии составило 4 579.

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Гость||

ну все, заканчивается эпидэмия. так вирус и не дождался ни лекарств от себя,ни реальных вакцин. устал ждать и решил сам уйти))

Гость||

пожалел глупых людишек и никчемных ученых,так называемых вирусологов

Гость||

Уже проходили в прошлом году.

Скоро вакцинация подростков, по кругу пойдем?

Гость||

вирус под Новый год решил отдохнуть??????? Корону отдал в аренду для праздника?

Имя: Гость
Комментарий:

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