В области впервые с октября за сутки выявили 285 случаев коронавируса

26.12.2021 | 12:17

В воскресенье, 26 декабря, региональный оперативный штаб опубликовал суточную статистику по заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

За сутки в регионе подтвердили 285 новых случаев COVID-19, впервые с октября (284 заразившихся выявили 11-го числа). Большинство инфицированных (234) - жители Пензы.

Новые пациенты прибавились в Шемышейском (14), Пензенском (13) районах, ЗАТО Заречный (7), Иссинском (5), Бессоновском, Кузнецком (по 3), Сосновоборском, Городищенском (по 2), Пачелмском и Малосердобинском (по 1) районах.

Общее число случаев коронавируса в области достигло 100 500.

За минувшие сутки медики выписали 648 пациентов, всего с начала эпидемии инфекцию сумели побороть 79 711 человек. Зарегистрировано 8 новых смертей. Общее количество погибших от коронавирусной пневмонии составило 4 579.