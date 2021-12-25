В Пензенской области на санитарную авиацию выделено 27 млн руб.

25.12.2021 | 10:45

В 2021 году 75 жителей Пензенской области, в том числе 4 ребенка, были транспортированы «летающей скорой помощью».

61 вылет медики провели для эвакуации пациентов в больницы областного центра - всего они доставили 65 человек.

Еще 10 жителей региона отправились вертолетами в другие города: 4 человека - в национальные медицинские исследовательские центры Москвы, 5 пострадавших - в Нижний Новгород и 1 пациент - в Казань.

В Пензенской области экстренную эвакуацию пациентов на вертолете начали проводить в 2020 году. Специальную подготовку по оказанию помощи пациентам во время полета прошли 20 сотрудников Пензенской областной станции СМП.

«В 2022 году вертолеты вновь поспешат на помощь жителям Пензенской области. Для оказания скорой специализированной медицинской помощи с применением воздушного судна выделено 27 миллионов рублей, что позволит существенно повысить доступность авиамедицинской эвакуации с возможностью вылета бригады в максимально короткие сроки», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.