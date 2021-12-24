В Бековском районе ребенок с марта не получал положенное ему лекарство

Жительница Бековского района вынуждена была обратиться в прокуратуру, чтобы добиться лекарства для 5-летнего ребенка.
Мальчик страдает эпилепсией. Он региональный льготник, но с марта 2021 года не получал жизненно необходимый ему препарат бесплатно по рецептам.
Проверка, проведенная надзорным ведомством, выявила, что Сердобская межрайонная больница с марта не направляла в фармацевтические компании заявки на приобретение необходимого ребенку лекарства.
«В результате рассмотрения представления прокурора района препарат больницей закуплен, получен и передан матери ребенка в необходимом количестве», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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Проверка, проведенная надзорным ведомством, выявила, что Сердобская межрайонная больница с марта не направляла в фармацевтические компании заявки на приобретение необходимого ребенку лекарства.
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А почему?