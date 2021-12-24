Общество

В Бековском районе ребенок с марта не получал положенное ему лекарство

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Жительница Бековского района вынуждена была обратиться в прокуратуру, чтобы добиться лекарства для 5-летнего ребенка.

Мальчик страдает эпилепсией. Он региональный льготник, но с марта 2021 года не получал жизненно необходимый ему препарат бесплатно по рецептам.

Проверка, проведенная надзорным ведомством, выявила, что Сердобская межрайонная больница с марта не направляла в фармацевтические компании заявки на приобретение необходимого ребенку лекарства.

«В результате рассмотрения представления прокурора района препарат больницей закуплен, получен и передан матери ребенка в необходимом количестве», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Проверка, проведенная надзорным ведомством, выявила, что Сердобская межрайонная больница с марта не направляла в фармацевтические компании заявки на приобретение необходимого ребенку лекарства.

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А почему?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сердобская межрайонная больница с марта не направляла в фармацевтические компании заявки на приобретение необходимого ребенку лекарства.
Должностное лицо сняли с должности и привлекли к уголовной ответсвенности?

Гость||

Если вы льготник и не получаете бесплатных лекарств жалуйтесь в Росздравнадзор и прокуратуру.

Гость||

Гость писал(a):

А почему?
А им вероятно насрать на горе матери и ребёнка.

Гость||

Читаешь вот такие "новости" и Очень хочется узнать ФИО и посмотреть на этих - "добрых людей"

А наверно у них тоже есть дети?

Гость||

У такой сволочи не может быть детей, это неспособная к рождению детей корова, она от злобы и издевается над чужими детьми. Дайте этой почитать.здешние комментарии, чтоб знала, что о ней думают люди.

Гость||

Виновных в этом как наказали уволили?

Гость||

Спрашиваете,виновных уволили?А кто работать будет вы?В больницах и тем более районных и так 50% врачей не хватает,а их увольнять за неподанную вовремя заявку, а лечить кто будет,пожалуйста приходите ,вакансии ждут вас

Гость||

А Уполномоченный по правам ребенка Столярова где же была? Почему не помогала?

Гость||

Заявки все были ПОДАНЫ вовремя!!! Фармация с марта не отпускала препарат, и только после вмешательства прокуратуры с горем пополам выдали 6 упаковок.

Гость||

Вы хотите сказать, что прокуратура тут врёт, а шакалка права? Так? Да или нет? И второе, если у вас там дефицит кадров, то это даёт вам право лично становиться идиотами и издеваться над детьми? Так? Да или нет?

Гость||

Может, хватит уже кошмарить медиков и делать из них врагов народа? Неужто "Фармация" такая белая и пушистая? А прокуратура у нас ну прям совсем незапятнанная?

Имя: Гость
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