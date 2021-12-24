Новый «Читай-город» в Кузнецке: подарки для всех и сразу

24.12.2021 | 16:07

Декабрь заставляет выходить на запредельные скорости жизни: доделать работу, свести отчеты, украсить дом, придумать праздничное меню, а самое главное - найти для близких подарки, которые порадуют, запомнятся и станут символом искренних пожеланий. А еще лучше - знать место, где можно найти новогодние подарки всем и сразу.

Такое место - сеть книжных магазинов «Читай-город». Кроме книг здесь есть забавные сувениры, товары для хобби и творчества, детские товары, подарочные сертификаты, открытки и упаковка на любой вкус.

Сейчас в городе работают шесть магазинов сети, они удобно расположены по всему городу, что позволяет купить подарки прямо по дороге домой. В преддверии новогодних праздников «Читай-город» открылся в Пензенской области - в городе Кузнецке по адресу: улица Белинского, 82Б, ТРЦ «Гулливер», 2-й этаж.

Есть пять причин отправиться в «Читай-город» всем, кто в поисках идеальных подарков.

1. Лучший подарок для нее. От хорошей истории любви не откажется ни одна женщина. «Через год в это же время» - новогодний и радостный рассказ о том, что порой судьба закручивает невероятные виражи на пути к счастью. Книгу можно упаковать в экосумку с милым корги и дополнить романтическими пожеланиями. Подарочный сертификат в новогоднем дизайне поможет любимой побаловать себя.

2. Лучший подарок для него. Мужчины любят хорошие истории и предпочитают в них конкретику. «Красная Книга. Откровенные истории, которые случаются с каждым» Евгения Фиста, автора самого популярного мужского блога, - это подарок, который поддержит и заставит улыбнуться. Чай против стресса подойдет в качестве пожелания сил и крепкого здоровья. А идеально довершит комплект подарочный сертификат в новогоднем дизайне для решительных покупок в будущем.

3. Лучший подарок для ребенка. Дети любят игры, а родители мечтают, чтобы они больше читали. Идеальное решение- новогодний виммельбух с веселыми заданиями. Чтобы ребенок не забыл, где остановился, подарите забавные магнитные закладки. А «Личная карта читай-агента» для самостоятельной покупки любимых книжек научит финансовой ответственности.

4. Лучший подарок для друзей и коллег. Все мы любим Новый год не только за атмосферу чудес, но и за длинные выходные, во время которых можно устроить киномарафон на несколько дней. Они станут еще лучше с книгой Надежды Железняк «Кинорешебник: научитесь понимать кино за 12 культовых фильмов». Универсальная книга подойдет как заядлым киноманам, так и тем, кто не знает, с чего начать постигать интересный мир кино и самого себя. Чтобы ценные мысли из книги и важные встречи по работе можно было сразу же записать, добавьте антиежедневник. Приумножит удовольствие новогодний подарочный сертификат.

5. Лучший подарок себе. Еще один человек, которого непременно нужно порадовать на Новый год - это мы сами. Не важно, насколько хорошим был весь прошлый год - каждый заслужил это. Книга профессиональных художников Дэвида Бэйлса и Теда Орланда «Творить нельзя бояться. Как перестать сомневаться и найти свой творческий путь» на конкретных примерах из мира искусства поможет принять себя и получить все, что загадается под бой курантов: любовь, вдохновение, достаток, дело всей жизни. А главное - уверенность в правильности выбранного пути.