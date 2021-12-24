Мэрия Пензы отчитается о подготовке к летнему отдыху горожан в апреле

24.12.2021 | 14:01

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 24 декабря, депутаты приняли поправку в перспективный план работы представительного органа на 2022 год.

Она заключается в том, что администрация города должна будет отчитаться об организации и обустройстве мест массового отдыха горожан не в мае, а в апреле. По мнению депутатов, мэрия заранее должна озаботиться этим вопросом.

«В мае сезон начинается, а в апреле они должны уже доложить», - пояснил глава города Владимир Мутовкин.

«Когда администрация успеет подготовиться к летнему сезону, если в марте только сойдет снег?» - засомневался один из думцев.

Глава Пензы Владимир Мутовкин пояснил, что отчитываться представителям мэрии придется в конце апреля. «Пусть успевают», - резюмировал он.