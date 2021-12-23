Вадим Супиков поздравил ребят из многодетных семей с Новым годом

Вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков поздравил с наступающим Новым годом детей из многодетных семей, проживающих в Железнодорожном районе Пензы.
Акция традиционная, ежегодно ее в своих избирательных округах проводят депутаты - члены фракции «Единая Россия» в Заксобре. Подарки передаются детям из многодетных, малообеспеченных семей, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Также презенты будут вручены ребятам с ограниченными возможностями здоровья.
«В связи с особыми санитарными требованиями изменен формат новогодних представлений. В первом избирательном округе они пройдут на свежем воздухе с участием Деда Мороза и Снегурочки», - отметил Вадим Супиков.
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