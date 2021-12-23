В Вадинском районе пиротехнику хранили рядом с горючими веществами

В двух торговых точках Вадинского района прокурорская проверка обнаружила нарушения законодательства о пожарной безопасности.
В ассортимент товаров входили пиротехнические изделия, в преддверии новогодних праздников пользующиеся особым спросом. Однако хранились петарды и феерверки так, что создавали угрозу жизни и здоровью посетителей и работников магазинов.
Во-первых, покупатели имели к гремучим игрушкам свободный доступ. Во-вторых, пиротехника хранилась вместе с горючими веществами и материалами. В-третьих, в помещениях, где находились эти товары, не было ни окон, ни систем вытяжной противодымной вентиляции.
«Двум индивидуальным предпринимателям внесены представления. Устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
25 декабря 2018 года в Заречном при пожаре в складском помещении магазина пиротехники на улице Мира погиб 21-летний работник. Еще два сотрудника, находившиеся в подвале с петардами и фейерверками, сумели спастись, они выбежали, когда начали рваться петарды. Проверка показала, что пиротехника хранилась в подвале нелегально.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.