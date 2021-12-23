В Вадинском районе пиротехнику хранили рядом с горючими веществами

23.12.2021 | 13:13

В двух торговых точках Вадинского района прокурорская проверка обнаружила нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В ассортимент товаров входили пиротехнические изделия, в преддверии новогодних праздников пользующиеся особым спросом. Однако хранились петарды и феерверки так, что создавали угрозу жизни и здоровью посетителей и работников магазинов.

Во-первых, покупатели имели к гремучим игрушкам свободный доступ. Во-вторых, пиротехника хранилась вместе с горючими веществами и материалами. В-третьих, в помещениях, где находились эти товары, не было ни окон, ни систем вытяжной противодымной вентиляции.

«Двум индивидуальным предпринимателям внесены представления. Устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

25 декабря 2018 года в Заречном при пожаре в складском помещении магазина пиротехники на улице Мира погиб 21-летний работник. Еще два сотрудника, находившиеся в подвале с петардами и фейерверками, сумели спастись, они выбежали, когда начали рваться петарды. Проверка показала, что пиротехника хранилась в подвале нелегально.