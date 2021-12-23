Стало известно, кто может купить елку на базаре со скидкой

23.12.2021 | 09:55

Купить елку на рынках в Пензе можно со скидкой. Об этом стало известно из ответа городской администрации на запрос «ПензаИнформ».

Один из читателей портала поинтересовался, снижают ли продавцы на елочных базарах стоимость новогоднего дерева по социальной карте «Забота». Сетевое издание переадресовало этот вопрос мэрии.

В документе, подписанном и. о. заммэра Пензы Романом Поликарповым в первую очередь уточняется, что торговцы сами определяют цены на продаваемые товары.

«Однако администрацией города достигнута договоренность с хозяйствующими субъектами о применении скидки 10% по карте «Забота», - говорится в ответе.

Речь идет о рынках на улицах Воронова, 8, Кижеватова, 21, Тепличной, 15, Бийской, 8, Экспериментальной, 7, Мира, 6, Лобачевского, 11, Циолковского, 3, Измайлова, 67, 8 Марта, 25 и 7а, Островского, 70Б, Ленинградской, 1, Калинина, 93, Пушкина/Бекешской, проспекте Победы, 24.

Всего в Пензе должны были открыться 82 елочных базара.