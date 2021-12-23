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Общество

Стало известно, кто может купить елку на базаре со скидкой

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Купить елку на рынках в Пензе можно со скидкой. Об этом стало известно из ответа городской администрации на запрос «ПензаИнформ».

Один из читателей портала поинтересовался, снижают ли продавцы на елочных базарах стоимость новогоднего дерева по социальной карте «Забота». Сетевое издание переадресовало этот вопрос мэрии.

В документе, подписанном и. о. заммэра Пензы Романом Поликарповым в первую очередь уточняется, что торговцы сами определяют цены на продаваемые товары.

«Однако администрацией города достигнута договоренность с хозяйствующими субъектами о применении скидки 10% по карте «Забота», - говорится в ответе.

Речь идет о рынках на улицах Воронова, 8, Кижеватова, 21, Тепличной, 15, Бийской, 8, Экспериментальной, 7, Мира, 6, Лобачевского, 11, Циолковского, 3, Измайлова, 67, 8 Марта, 25 и 7а, Островского, 70Б, Ленинградской, 1, Калинина, 93, Пушкина/Бекешской, проспекте Победы, 24.

Всего в Пензе должны были открыться 82 елочных базара.

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Гость||

Непонятно вообще почему елки перекупам отдали, что какому нибудь МУП Зеленое хозяйство деньги лишние не нужны

Гость||

Вот именно. Я давно предлагал убрать лишнее звено - перекупов. Ёлками должны торговать государственные или муниципальные предприятия. Должны быть льготы для пенсионеров и инвалидов.

Гость||

Гость писал(a):

что какому нибудь МУП Зеленое хозяйство деньги лишние не нужны
МУП придется временно официально нанимать продавцов и платить за них все налоги, тогда цены на елки будут в 2 раза выше.

Гость||

Спросила я у бизнесменов про карту Забота. Они мне ее знаете куда запихать хотели. Я еле убежала.

Гость||

Гость писал(a):

Спросила я у бизнесменов про карту Забота. Они мне ее знаете куда запихать хотели. Я еле убежала
со свомими бабками не бегают.........они за них должны перед вами бегать да хоть миньет попросить в праве

Гость||

30 числа будут скидки к вечеру, елок много останется а времени продать мало.........вот тогда и поторгуемся

Гость||

Гость писал(а):

> 30 числа будут скидки к вечеру, елок много останется а времени продать

> мало.........вот тогда и поторгуемся

не 30, а 31.

Гость||

Гость писал(a):

мало.........вот тогда и поторгуемся

не 30, а 31.

не 31 они могут свернуться

Гость||

Гость писал(a):

Они мне ее знаете куда запихать хотели. Я еле убежала.
Не забеременела хоть в этот раз

Гость||

31 числа у них все елки превратятся в тыквы.

Имя: Гость
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