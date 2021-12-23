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Общество

Пензенцам не советуют приглашать Деда Мороза и Снегурочку на дом

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В преддверии нового, 2022 года жителей Пензенской области просят отказаться от затеи приглашать на дом аниматоров.

Речь идет о Деде Морозе и Снегурочке, которых по традиции многие нанимают для поздравления ребенка.

«Заказывать или нет представление на дом в 2021 году в период пандемии - дело каждого. Однако эпидемиологи рекомендуют воздержаться в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. На протяжении нескольких месяцев в регионе ежедневно фиксируется более 300 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии в Пензенской области новой коронавирусной инфекцией заразилось свыше 98 тыс. человек», - напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что официальных ограничений на заказ Деда Мороза на дом нет, «да и невозможно отследить спонтанный рынок предоставления подобных услуг».

В РПН подчеркнули: сертификат о вакцинации и отрицательные результаты ПЦР-теста не дают полной гарантии, что аниматор не является переносчиком вируса.

«Необходимо помнить, что за один день аниматоры посещают много различных квартир и офисов, не имея представления о статусе клиента», - пояснили специалисты, предложив устроить онлайн-встречу с новогодними персонажами.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В РПН подчеркнули: сертификат о вакцинации и отрицательные результаты ПЦР-теста не дают полной гарантии, что аниматор не является переносчиком вируса
А тогда зачем предъявлять эти же сертификаты в обязательном порядке для посещения организаций!? Сами себе противоречите?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Необходимо помнить, что за один день аниматоры посещают много различных квартир и офисов, не имея представления о статусе клиента
я приду в кафе по QR коду, а за соседним столом также может оказаться тот же аниматор! Для чего вводить тогда ограничения по кодам?!

Гость||

А вакцинаторов приглашать можно? И даже нужно?

Гость||

Мда, заплутали в трёх соснах. Бабушка, ты туда не ходи, ты сюда ходи, там снег башка попадёт совсем неживой будешь.

Имя: Гость
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