Пензенцам не советуют приглашать Деда Мороза и Снегурочку на дом

23.12.2021 | 08:24

В преддверии нового, 2022 года жителей Пензенской области просят отказаться от затеи приглашать на дом аниматоров.

Речь идет о Деде Морозе и Снегурочке, которых по традиции многие нанимают для поздравления ребенка.

«Заказывать или нет представление на дом в 2021 году в период пандемии - дело каждого. Однако эпидемиологи рекомендуют воздержаться в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. На протяжении нескольких месяцев в регионе ежедневно фиксируется более 300 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии в Пензенской области новой коронавирусной инфекцией заразилось свыше 98 тыс. человек», - напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что официальных ограничений на заказ Деда Мороза на дом нет, «да и невозможно отследить спонтанный рынок предоставления подобных услуг».

В РПН подчеркнули: сертификат о вакцинации и отрицательные результаты ПЦР-теста не дают полной гарантии, что аниматор не является переносчиком вируса.

«Необходимо помнить, что за один день аниматоры посещают много различных квартир и офисов, не имея представления о статусе клиента», - пояснили специалисты, предложив устроить онлайн-встречу с новогодними персонажами.