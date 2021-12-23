«Пензаэнерго» выдало 45 кВт мощности трем ФАПам в Земетчинском районе

23.12.2021 | 15:17

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» обеспечили технологическое присоединение к сетям компании фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах Оторма, Сядемка и Рянза Земетчинского района Пензенской области.

Для этого они построили в общей сложности более 1,2 км воздушных линий (ВЛ) 0,4 кВ от понижающих трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ до объектов здравоохранения. ВЛ выполнены из изолированного кабеля СИП-2А, который обладает высокой степенью надежности и безопасности при эксплуатации.

Все понижающие ТП получают электроэнергию по ВЛ 10 кВ от питающего центра ПС 110/10 кВ Земетчино. На границе балансовой принадлежности энергетики установили интеллектуальные приборы учета. Максимальная мощность, которую могут использовать энергопринимающие устройства каждого ФАПа, составляет 15 кВт.

Технологическое присоединение фельдшерско-акушерских пунктов позволило сделать жизнь сельских жителей комфортнее, а медицинскую помощь - доступнее. Так, в зону обслуживания ФАПа в Оторме, помимо самого села с 314 жителями, входят несколько населенных пунктов с небольшой численностью населения - Колударово (61 человек), Новая Стефия (8 человек), Лебедянка (67 человек).

Работы по установке объектов ведутся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы». Энергетики филиала «Пензаэнерго» участвуют в реализации программ по улучшению качества и обеспечению доступности медпомощи для населения региона уже более 10 лет.

За 11 месяцев 2021 года к сетям компании присоединено более 60 объектов здравоохранения, среди которых ФАПы, амбулатории, офисы врача общей практики, подсобные помещения и др. Общая выданная мощность составила более 1,2 МВт.