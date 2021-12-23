На районы Пензенской области пришлось 52 новых случая из 306

23.12.2021 | 13:30

В четверг, 23 декабря, стало известно, что в Пензенской области подтвердилось еще 306 случаев коронавируса. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

248 инфицированных - жители Пензы, 6 - Заречного, остальные - районов области.

13 - Шемышейского, по 9 - Бессоновского и Пензенского, по 5 - Иссинского и Кузнецкого, 4 - Городищенского, 2 - Сердобского, по 1 - Бековского, Белинского, Каменского, Пачелмского и Сосновоборского.

Накануне оперштаб проинформировал о 10 умерших от коронавируса и 586 выписанных.

С начала пандемии подтвердилось 99 612 случаев COVID-19, 77 874 человека выздоровели, 4 547 скончались.