За 11 месяцев в Пензенской области произошло почти 3 000 пожаров

22.12.2021 | 14:17

За 11 месяцев 2021 года в Пензенской области зарегистрированы 2 841 пожар, в которых 84 человека погибли и 50 получили травмы различной степени тяжести. Спасено было 79 человек, из них 6 детей. Материальный ущерб от огненной стихии превысил 175 млн рублей.

Об этом доложил руководитель главного управления МЧС России по региону Дмитрий Козлов на подведении итогов деятельности Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, состоявшемся в среду, 22 декабря.

По количеству пожаров на 100 000 населения Пензенская область занимает 31-е место в России и 8-е в ПФО, по погибшим - 49-е в России и 7-е в ПФО, по травмированным - 18-е в России и 2-е в ПФО.

Чаще всего пожары по-прежнему возникают в жилых домах и надворных постройках. Основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнем (62%), нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования (16%), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (8%). 4% - это нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

«Рост основных показателей обстановки с пожарами и их последствий зарегистрирован в Кузнецке, Городищенском, Каменском, Неверкинском, Мокшанском, Башмаковском и Кузнецком районах области», - уточнил Дмитрий Козлов.

Особое внимание сотрудники МЧС уделяют профилактике. В частности, в домах, где проживают семьи группы риска, было установлено более 1 700 автономных пожарных извещателей.

«Есть немало примеров, когда пожарный извещатель помогал спасти человеческие жизни. К примеру, при пожаре в частном доме на улице Фабричной в Городище, где проживала многодетная семья, благодаря сработавшему извещателю трое детей успели вовремя эвакуироваться из охваченного огнем дома», - привел пример главный спасатель области, добавив, что подобные случаи происходили в Каменском и Кузнецком районах.