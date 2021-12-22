Общество

В Пензенской области закрыто на карантин по COVID 136 классов

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По состоянию на 20 декабря в Пензенской области на карантин в связи с коронавирусом закрыто 136 классов в 98 школах области и 52 группы в 37 детских садах.

Об этом сообщил главный санитарный врач региона Михаил Перекусихин в среду, 22 декабря, на подведении итогов деятельности Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, состоявшемся в областном правительстве.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора отметил, что за весь период эпидемии зарегистрировано 6 264 случая заболевания COVID-19 среди детей школьного возраста.

Михаил Перекусихин также рассказал, что в текущем году в регион прибыло авиаперелетами из-за рубежа 22 605 человек, из которых на 22 531 имеется информация на портале госуслуг.

«Прошло тестирование 22 552 человека, выявлено 169 инфицированных. За несвоевременное прохождение или невнесение информации на портал госуслуг составлено 144 протокола, наложены штрафы на 18 человек на общую сумму 1,2 млн рублей», - уточнил он статистику.

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