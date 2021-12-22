В Пензе не отменили штраф водителю, 8 лет катавшемуся без прав

22.12.2021 | 13:02

31-летний водитель из Нижегородской области попытался оспорить постановление Лунинского районного суда, признавшего его виновным в том, что он управлял автомобилем, будучи лишенным прав.

В 2008 году мужчине выдали водительское удостоверение, а в 2013-м гражданина признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Служители Фемиды лишили нарушителя права управлять транспортными средствами на полтора года.

Однако автомобилист проигнорировал решение суда и не сдал документ. В 2018 году срок его действия истек, и мужчина получил новое удостоверение.

13 мая в Иссинском районе машину нижегородца остановили сотрудники полиции. Правоохранители проверили права и выяснили, что их владелец не может управлять транспортными средствами. На водителя составили административный протокол.

«Свою вину гражданин не признал, пояснив, что по состоянию на 13 мая 2021 года он не являлся лицом, лишенным права управления транспортными средствами, поскольку после вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении от 2013 года о назначении административного наказания по ч. 1. ст. 12.26 КоАП РФ истек срок действия его водительского удостоверения, в связи с чем в 2018 году была произведена его замена», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Доводы нарушителя служители Фемиды признали несостоятельными. Наоборот, в том, что он не сдал документ, усмотрели прерывание срока лишения специального права.

Автомобилисту назначили штраф в 30 000 рублей. Решение он признал несправедливым и обжаловал его. Однако суд вышестоящей инстанции оставил постановление без изменений.