Руководитель ГИМС рассказал о гибели гидроциклиста

В уходящем году на водоемах Сурского края произошло 33 чрезвычайных происшествия, 30 человек погибли, в том числе двое детей. 4 человека спасены.
Об этом шла речь на подведении итогов деятельности Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, состоявшемся в правительстве региона в среду, 22 декабря.
Основной причиной гибели людей в воде стало купание в опасных и необорудованных местах. Там расстались с жизнью 22 человека, из которых более 70% находились в состоянии алкогольного опьянения.
Как доложил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин, с 1 июня по 31 августа, во время купального сезона, утонул 21 человек.
Чтобы предотвратить трагедии, в области действовало более 100 профилактических групп, было проведено более 2 000 рейдов, распространено свыше 60 000 листовок. Тем не менее участники рейдов, патрулировавшие берега, обнаруживали и нетрезвых людей, и детей без взрослых.
Сергей Петрунин также рассказал о трагическом происшествии на воде, случившемся 22 мая в старом русле реки Суры.
«При столкновении гидроцикла с притопленным деревом погиб гражданин 1972 года рождения. Он получил травмы, несовместимые с жизнью», - доложил руководитель ГИМС.
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