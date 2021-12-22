Губернатор о новогодней Пензе: Выглядит как черная дыра

22.12.2021 | 18:46

В среду, 22 декабря, на прямой линии губернатора Олега Мельниченко затронули тему уличного освещения.

Жители области направили главе региона обращения с жалобой на темноту в населенных пунктах. Мельниченко отметил, что данную проблему сложно решить быстро, на модернизацию освещения придется потратить не один год.

«Пенза - мой родной город. Но он выглядит как черная дыра», - заявил губернатор.

Праздничная иллюминация появилась на многих улицах, однако, по мнению главы области, этого недостаточно.

«В течение двух-трех лет средства можно изыскать на обновление. Поставить задачу, чтобы к 2024 году Пенза засияла», - добавил Олег Мельниченко.

Он добавил, что жил во многих городах, в каждом имеется собственная изюминка, и создает ее в том числе уличное освещение.

Ранее сообщалось, что в Пензе праздничную иллюминацию, гирлянды-триколор зажгли на мостах и путепроводах, установили растяжки на автомагистралях. Световые конструкции появились на Фонтанной и Театральной площадях, сквере «Копилка пословиц», цифровые инсталляции размещены на площади Ленина и в сквере на улице Славы.

На центральной площади города специалисты установили 20 светодиодных елочек.