Общество

Губернатор о новогодней Пензе: Выглядит как черная дыра

Печать

В среду, 22 декабря, на прямой линии губернатора Олега Мельниченко затронули тему уличного освещения.

Жители области направили главе региона обращения с жалобой на темноту в населенных пунктах. Мельниченко отметил, что данную проблему сложно решить быстро, на модернизацию освещения придется потратить не один год.

«Пенза - мой родной город. Но он выглядит как черная дыра», - заявил губернатор.

Праздничная иллюминация появилась на многих улицах, однако, по мнению главы области, этого недостаточно.

«В течение двух-трех лет средства можно изыскать на обновление. Поставить задачу, чтобы к 2024 году Пенза засияла», - добавил Олег Мельниченко.

Он добавил, что жил во многих городах, в каждом имеется собственная изюминка, и создает ее в том числе уличное освещение.

Ранее сообщалось, что в Пензе праздничную иллюминацию, гирлянды-триколор зажгли на мостах и путепроводах, установили растяжки на автомагистралях. Световые конструкции появились на Фонтанной и Театральной площадях, сквере «Копилка пословиц», цифровые инсталляции размещены на площади Ленина и в сквере на улице Славы.

На центральной площади города специалисты установили 20 светодиодных елочек.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Очень хочется убранства улицы Суворова и места где филармония...не чувствуется предверия новогоднего торжества...нигде на электростолбах на улице Суворова нет световой элюминации...обидно

Гость||

Правильно сказал губернатор..Давно пора более интересней украшать районы Пензы их центральные улицы не только ул.Московскую ,но и ул.Суворова не плохо бы украсить...нет сегодня на ул.Суворова убранства новогоднего...а так хочется

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Пенза - мой родной город. Но он выглядит как черная дыра», - заявил губернатор.
Город выглядит так из-за фонарей, которые не светят и делают пешеходов на дороге невидимками-смертниками в тёмное время суток. Просто лампочки хоть другие вкрутите, а вообще светодиодные фонари и только они решат проблему.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На центральной площади города специалисты установили 20 светодиодных елочек.
penzainform.ru писал(a):
На центральной площади города специалисты установили 20 светодиодных елочек.
20 светодиодных ёлочек на город с 600 тысячами населения. Благодетели вы наши.

Гость||

Ещё с исторической части города убрать химеру дырявого коня. Позор.

Гость||

Гость писал(a):

Город выглядит так из-за фонарей, которые не светят и делают пешеходов на дороге невидимками-смертниками в тёмное время суток. Просто лампочки хоть другие вкрутите, а вообще светодиодные фонари и только они решат проблему.
Когда же заменят эти натриевые поповские лампадки на диодное освещение, пешеходов совсем не видно, тем более что переходят дорогу как зомби, не оценив безопасный проход через проезжую часть, большинство уткнувшись в телефоны, праздничная иллюминация в городе убогая при СССР было праздничнее, в тех что висят половина ламп не светит, дааааа ДЫРААААААА!

Гость||

Все будет хорошо. Что-то в 2023-м, что-то 2024-м, что-то в 2035-м. Но будет.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.12.2021 19:11|

Ещё с исторической части города убрать химеру дырявого коня. Позор

И с "Глобуса" уберите рекламу, пусть это визитная карточка Пензы будет исторически первозданным.

Гость||

У вас там ещё все в говне. Буквально весь город.

Гость||

А он думал на курорт попал?

Гость||

Гость писал(a):

А он думал на курорт попал?
Ударим кур кодами по остаткам малого бизнеса!!!!! И тогда совсем всё погаснет

Гость||

Не о праздничных елочках надо думать,а о нормальных фонарях. С наступлением темноты в городе передвигаешься наощупь

Гость||

Уберите памятник пидерастам на фонтане

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.12.2021 19:11|

Ещё с исторической части города убрать химеру дырявого коня. Позор.

Гость писал(a):
Гость|22.12.2021 19:11|

Ещё с исторической части города убрать химеру дырявого коня. Позор.

Гость писал(a):
Гость|22.12.2021 19:49|

Уберите памятник пидерастам на фонтане

Когда же демонтируют это дырявое у...ще, у нас есть в Пензе достойный конь первопоселенца, а этот гейский скакун вызывает блевотный рефлекс.

Гость||

Почему чёрная? Так и запишем - дыра.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте