Экспорт «Дамате» вырос более чем в 10 раз за два года

22.12.2021 | 12:47

Группа компаний «Дамате» подвела итоги экспортного оборота в 2021 году. За 12 месяцев он превысил 2 млрд рублей, объем поставок продукции из индейки и утки вырос за два года более чем в 10 раз, до 14 тыс. тонн.

Увеличение экспортных показателей стало результатом планомерной работы компании в данном направлении.

За год список стран, в которые «Дамате» поставляет продукцию, вырос с 18 до 30 позиций. Новыми рынками сбыта стали страны Карибского бассейна, Европы, Западной и Восточной Африки, Центральной Азии, Персидского залива, а также Саудовская Аравия.

Более половины от общего объема экспортируемой продукции получили страны Африки: Бенин, Конго, Габон, Либерия и другие. Большие партии поставлялись в Китай, всего порядка 3 тысяч тонн товаров. Увеличились отгрузки в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В топ-10 импортеров «Дамате» оказались Саудовская Аравия, ОАЭ.

В экспортном ассортименте - анатомические части и полуфабрикаты из индейки. Рост товарооборота обусловило и начало экспорта высокомаржинальной колбасной продукции. Она изготавливается на открывшемся в текущем году заводе глубокой переработки индейки, крупнейшем в Европе.

Кроме того, в 2021-м агрохолдинг начал поставку утки в страны Ближнего Востока. Анатомические части экспортированы в высокодоходный канал «хорека» одной из стран Персидского залива.

Важным этапом в уходящим году стало начало поставок брендированной халяльной продукции из индейки за рубеж. Для экспорта в мусульманские страны был создан специальный бренд Salima.

В следующем году «Дамате» продолжит развивать экспортное направление, расширит географию продаж, в том числе за счет выхода в стране АСЕАН. В планах компании - рост товарооборота более чем в три раза.

Агрохолдинг начал экспортировать мясо индейки осенью 2015 года. На данный момент предприятия «Дамате» имеют разрешение на поставки продукции в страны Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще в 33 государства мира.