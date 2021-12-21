В предпраздничные дни привиться можно будет в четырех ТЦ Пензы

21.12.2021 | 14:31

В областном минздраве рассказали, как пункты вакцинации в торговых центрах будут работать в предпраздничные дни.

Привиться от коронавируса, а также от гриппа можно будет в ТЦ «Коллаж», «Сан и Март», «Атак», «Ритэйл». 24 декабря, а также с 27-го по 30-е режим работы пунктов - с 16:00 до 19:00, а в выходные, 25 и 26 декабря, - с 12:00 до 18:00.

«С пятницы, 24 декабря, прекращают работать пункты вакцинации на базе торговых центров «Весна», «Универсам 175», «Горизонт», - сообщили в минздраве.

Помимо перечисленных площадок в ТЦ, в областном центре действует пункт вакцинации в центре занятости на улице Некрасова, 24. Последним рабочим днем в уходящем году для бригады медиков станет 24 декабря. Прививку гражданам сделают с 10:00 до 13:00.

В минздраве добавили, что в выходные и праздничные дни площадки иммунизации, развернутые в торговых центрах, будут работать. Информацию о графике сообщат дополнительно.