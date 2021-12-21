Стало известно, на сколько вырастет стоимость проезда в Кузнецке

21.12.2021 | 09:29

Стало известно, на сколько вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Кузнецка. Грядущее повышение прокомментировал на планерке в понедельник, 20 декабря, глава администрации города Сергей Златогорский.

«Они (перевозчики. - Прим. ред.) планируют поднять расценки со следующего года. Действительно - бензин вырос, газ вырос, запчасти выросли, автомобили выросли, все выросло. У них своя правда. У них замах был на пять рублей, но мы договорились на три пока», - уточнил мэр.

Сейчас проезд в микроавтобусах Кузнецка стоит 25 рублей, этот тариф был установлен с 4 января 2021 года.

«Им задача поставлена, а мы должны в параллель с ней работать - по подготовке их к тому, чтобы мы могли ввести какие-то льготы. Льготы можно ввести только при машинной обработке платежей: валидаторы или что-то такое. У них пока все наличкой. Так вот, на них надо садиться, они должны выработать какие-то предложения, и при машинной обработке платежей будет возможность ввести льготы для каких-то категорий граждан: детей или пенсионеров» - уточнил Златогорский.

По его словам, цена проезда уже существенная и необходимо искать возможности, чтобы снизить ее для тех, кому она сильнее всего бьет по карману.