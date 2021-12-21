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Общество

Стало известно, на сколько вырастет стоимость проезда в Кузнецке

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Стало известно, на сколько вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Кузнецка. Грядущее повышение прокомментировал на планерке в понедельник, 20 декабря, глава администрации города Сергей Златогорский.

«Они (перевозчики. - Прим. ред.) планируют поднять расценки со следующего года. Действительно - бензин вырос, газ вырос, запчасти выросли, автомобили выросли, все выросло. У них своя правда. У них замах был на пять рублей, но мы договорились на три пока», - уточнил мэр.

Сейчас проезд в микроавтобусах Кузнецка стоит 25 рублей, этот тариф был установлен с 4 января 2021 года.

«Им задача поставлена, а мы должны в параллель с ней работать - по подготовке их к тому, чтобы мы могли ввести какие-то льготы. Льготы можно ввести только при машинной обработке платежей: валидаторы или что-то такое. У них пока все наличкой. Так вот, на них надо садиться, они должны выработать какие-то предложения, и при машинной обработке платежей будет возможность ввести льготы для каких-то категорий граждан: детей или пенсионеров» - уточнил Златогорский.

По его словам, цена проезда уже существенная и необходимо искать возможности, чтобы снизить ее для тех, кому она сильнее всего бьет по карману.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

У них замах был на пять рублей, но мы договорились на три пока», - уточнил мэр.
Пока?

Гость||

В Пензе сороковник значит будет?

Гость||

ПЯТЬ рублей- маловато.ВСЕ только дорожает.Люди хотят получать нормальную зарплату,а не как у быдла-15тыс/руб.

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе сороковник значит будет?
45, но фас скажет необоснованно и будет 2 года готовиться и судиться, а потом все забудут.

Гость||

Когда все-таки в Пензе появится возможность безналичной оплаты за проезд? Сколько перевозчики будут саботировать современные способы оплаты? А то чувство Пенза застряла на уровне повозок и кучеров 19 века.

Гость||

Для Кузнецка стоимость проезда должна составлять 67 рублей за поездку.

Имя: Гость
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