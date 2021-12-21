На строительство школы на ГПЗ потратят свыше 705 млн рублей

21.12.2021 | 16:22

В Пензе на строительство школы в микрорайоне ГПЗ направят более 705 млн рублей. Деньги на объект регион получит из федерального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, 192 млн 377 тыс. рублей переведут в 2022 году, а 512 млн 796 тыс. - в 2023-м.

Школа будет рассчитана на 1 100 мест.

О необходимости возведения образовательного учреждения, а также детского сада говорили еще в 2019 году. Предположительно, здание построят на месте березовой рощи, недалеко от второго корпуса школы № 77.