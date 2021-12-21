На строительство школы на ГПЗ потратят свыше 705 млн рублей

В Пензе на строительство школы в микрорайоне ГПЗ направят более 705 млн рублей. Деньги на объект регион получит из федерального бюджета.
Как сообщили в пресс-службе правительства области, 192 млн 377 тыс. рублей переведут в 2022 году, а 512 млн 796 тыс. - в 2023-м.
Школа будет рассчитана на 1 100 мест.
О необходимости возведения образовательного учреждения, а также детского сада говорили еще в 2019 году. Предположительно, здание построят на месте березовой рощи, недалеко от второго корпуса школы № 77.
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ну да, а то больше места нет, как вырубать березовую рощу. Люди там гуляют с детьми, больше то негде. для тц и домов места хватило на пустыре, а для школы нет. Идиотизм!