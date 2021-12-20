Пензенцам рассказали о кодах на упаковке молочных продуктов

20.12.2021 | 18:12

Срок годности молочной продукции проверяет почти каждый покупатель, а вот код, который с недавних пор стали наносить на сметану, ряженку, сливочное масло, потребители игнорируют. Некоторые даже не замечают, что на упаковках с творожком теперь есть дополнительная отметка. Товар промаркирован.

«Смотрю число, беру и иду», - отметила пенсионерка.

Маркировка молочки - обязательное требование. Сначала код появился на мороженом и сырах, затем на продукции со сроком хранения более 40 суток. А с декабря и скоропортящийся товар имеет символ на упаковке.

«Чтобы избавиться от фальсифицированной продукции, и чтобы у потребителя была возможность отследить именно ее путь от производителя к потребителю, состав продукции, ее назначение, потребительские свойства. Потребитель имеет полное право знать всю достоверную информацию о продукции, которую он приобретает», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Для того чтобы посмотреть, как это работает, нужно скачать специальное приложение на телефон и прямо у прилавка узнать, откуда, например, баночка, каково ее содержимое.

Существуют и нюансы маркировки этой группы продовольственных товаров. Нет кода на продукцию весом меньше 30 граммов, относящуюся к детскому или специализированному диетическому питанию, и не только.

«Сыры, которые расфасовали уже в магазине, тоже могут быть без маркировки. Главное, что голова сыра, которая поступила с производства, должна быть в обязательном порядке промаркирована», - пояснила Вера Быкова.

Следующим этапом станет обязательная маркировка фермерской молочной продукции. Но это уже будет в 2022 году.