В Пензенской области число случаев COVID-19 приблизилось к 100 000

18.12.2021 | 15:23

В субботу, 18 декабря, региональный оперативный штаб сообщил о 313 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

215 человек заболели в Пензе, 56 - в Пензенском районе, 10 - в Каменском.

В закрытом городе Заречном зарегистрировано 8 случаев COVID-19, в Кузнецком районе - 6, в Лунинском - 5, в Белинском - 4, в Тамалинском - 2.

По 1 человеку заболели в Бессоновском, Городищенском, Иссинском, Лопатинском, Неверкинском, Никольском и Сердобском районах.

Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в Пензенской области достигло 98 072.

За этот период выздоровело 74 963 пациента, в том числе 598 были выписаны 17 декабря.

Скончалось за это время 4 495 заболевших. 7 летальных случаев было зарегистрировано накануне, 17-го числа. Это рекордно низкий показатель смертности, поскольку с начала ноября ежедневно уходило из жизни от 11 до 21 больных COVID-19.