В регионе за 11 месяцев арестовали имущества более чем на 200 млн

17.12.2021 | 10:02

За 11 месяцев 2021 года в Пензенской области зарегистрировали 12 616 преступлений, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2020-го, когда было 12 515. Данные о состоянии преступности с января по ноябрь региональная прокуратура представила в пятницу, 17 декабря.

Отмечается рост числа дел коррупционной (154, или +37) и экономической (640, или +55) направленности - на 31,6% и 9,4% соответственно.

«Причиненный материальный ущерб (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 1 млрд 43 млн 329 тыс. рублей, что на 66,1% больше, чем в 2020 году (628 млн 274 тыс. рублей). Размер добровольно погашенного материального ущерба увеличился на 152,6% (с 111 млн 343 тыс. до 281 млн 272 тыс.)», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Увеличилась стоимость арестованного имущества - на 6,2%, с 189 млн 49 тыс. рублей до 200 млн 849 тыс. Между тем стоимость изъятых имущества, денег и ценностей снизилась на 45,6%, составив 23 млн 898 тыс. рублей против 43 млн 903 тыс.

Что касается раскрываемости, то она снизилась с 62,5% в 2020 году до 62,1% в 2021-м.