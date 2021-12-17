Общество

В регионе за 11 месяцев арестовали имущества более чем на 200 млн

Печать

За 11 месяцев 2021 года в Пензенской области зарегистрировали 12 616 преступлений, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2020-го, когда было 12 515. Данные о состоянии преступности с января по ноябрь региональная прокуратура представила в пятницу, 17 декабря.

Отмечается рост числа дел коррупционной (154, или +37) и экономической (640, или +55) направленности - на 31,6% и 9,4% соответственно.

«Причиненный материальный ущерб (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 1 млрд 43 млн 329 тыс. рублей, что на 66,1% больше, чем в 2020 году (628 млн 274 тыс. рублей). Размер добровольно погашенного материального ущерба увеличился на 152,6% (с 111 млн 343 тыс. до 281 млн 272 тыс.)», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Увеличилась стоимость арестованного имущества - на 6,2%, с 189 млн 49 тыс. рублей до 200 млн 849 тыс. Между тем стоимость изъятых имущества, денег и ценностей снизилась на 45,6%, составив 23 млн 898 тыс. рублей против 43 млн 903 тыс.

Что касается раскрываемости, то она снизилась с 62,5% в 2020 году до 62,1% в 2021-м.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Косолапову когда посадим, которая 30 миллионов украла из бюджета и ее простил следственный комитет в 2011 году?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте