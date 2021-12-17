В одном из районов области за сутки подтвердилось 57 случаев COVID-19

В Пензенской области продолжает снижаться число заражений коронавирусом, выявляемых за сутки. По данным регионального оперативного штаба на пятницу, 17 декабря, зафиксировано 322 новых случая.
235 инфицированных зарегистрировали в Пензе, 5 - в Заречном, остальных в районах области.
57 - в Пензенском, 10 - в Кузнецком, 3 - в Никольском, по 2 - в Белинском, Каменском и Сердобском, по 1 - в Иссинском, Камешкирском, Малосердобинском, Неверкинском, Пачелмском и Тамалинском.
Накануне вечером оперштаб проинформировал о смерти от коронавируса 14 человек и о выписке 593 пациентов.
С начала пандемии COVID-19 подтвердился в 97 759 случаях. 74 365 жителей региона выздоровели, 4 488 скончались.
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