В «Русмолко» рассказали о ситуации с бруцеллезом в Наровчатском районе

16.12.2021 | 11:57

В четверг, 16 декабря, в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области обсудили ситуацию с заболеваемостью бруцеллезом в агрофирме «Русмолко».

Речь идет об одном из филиалов, расположенном в селе Потодеево Наровчатского района, где 28 октября у коров лабораторно подтвердилась опасная инфекция, нехарактерная для региона.

29 октября на предприятие был наложен карантин, 29 декабря его срок истекает.

По словам руководителя минсельхоза Романа Калентьева, на бруцеллез обследовали все поголовье (3 834 животных), у более чем 800 коров он был выявлен, еще у 230 результаты оказались сомнительными.

В итоге скот отправили на убойный пункт, находящийся за пределами Пензенской области. С конца октября реализацию молока прекратили, на предприятии организовали масштабные дезинфекционные работы.

Откуда взялся бруцеллез, до сих пор не установлено. Роман Калентьев предположил, что, скорее всего, имеет место человеческий фактор - занос персоналом или въезжающим транспортом.

Карантин был наложен также на Потодеевский сельсовет, обследовали личные подсобные хозяйства, крупный и мелкий рогатый скот местных жителей, однако бруцеллез не выявили.

Представитель «Русмолко» сообщил, что обследование прошли и все работники предприятия, зафиксировали 18 человек с подозрением на бруцеллез, один из них уже выписан, остальные проходят лечение. После больничного им планируют оказать материальную помощь. При необходимости будет проведено дополнительное обследование людей.

Отсутствие наровчатской продукции на рынке на ценах на молоко отразиться не должно.