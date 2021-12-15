Юные пензенцы получили стипендии главы администрации Пензы

Юные пензенцы получили стипендии главы администрации Пензы
Молодые люди получили из рук чиновников премии. Стипендии главы администрации Пензы предназначены для активных школьников и студентов. Это награда за особые заслуги в образовательной, научной, общественной деятельности, спорте, культуре и искусстве. В каждом конверте - по 4 000 рублей.

«Стипендия вручается раз в год, но предыдущий тоже учитывается при подсчете баллов. В этом году на соискание стипендии была подана 81 заявка, экспертной комиссией отобрано только 20 лучших претендентов на получение стипендии», - рассказала начальник отдела городского спорткомитета Светлана Судовчихина.

Тху Нган Чан - старшеклассница одной из городских школ. Но в этот раз ее чествовали не за учебные, а за творческие успехи.

«Я учащаяся детской школы искусств «Весна» по отделению вокала. Я являюсь обладателем многочисленных лауреатств на международных, городских, областных и межрегиональных конкурсах. В 2021 году я два раза получила Гран-при», - поделилась стипендиат главы администрации г. Пензы Тху Нган Чан.

«Я уверен, что впереди у вас еще будет много побед, много достижений, которые будут оценены не только стипендиями и премиями, хорошими зарплатами, но и общим одобрением. В добрый путь!» - обратился к собравшимся заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

На встрече были отмечены и педагоги-наставники успешной молодежи. Им вручили цветы и благодарности главы города.

