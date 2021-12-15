Общество

В Пензе среди привившихся в возрасте 60+ разыграли ценные призы

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Участников акции не стали приглашать в Зеленый зал Центра культуры и досуга, где состоялся розыгрыш ценных призов среди пензенцев возрастной категории 60+, прошедших вакцинацию в период с 8 по 12 декабря. После введения первого компонента нужно стараться избегать мест массового скопления людей. Тем более что осенью прививочная кампания сбавила обороты, говорят медики.

«С августа-сентября очень тяжело проходила иммунизация населения лиц старше 60 лет, особенно старше 70-75 лет. Нам приходилось вместе с социальными бригадами выезжать по домам», - рассказал главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков.

За пять декабрьских дней прививку против коронавирусной инфекции сделали почти 1 200 представителей старшего поколения. Лишь около 200 из них зарегистрировались в комплексном центре социальной помощи своего района и получили шанс выиграть подарок.

«Все были проинформированы: и через соцсети, и через общественные советы ветеранов доводилась эта информация, районные администрации также проинформировали граждан. И в прививочных кабинетах в городских поликлиниках были вывешены объявления о том, что проводится данная акция, плюс информирование обязательно проводили врачи», - сообщила начальник отдела администрации г. Пензы Светлана Чернецова.

Разыгрывали посуду, сертификаты на покупки в сетевых магазинах, услуги салонов красоты и медицинских центров, билеты в кино, продуктовые наборы, кондитерскую продукцию. Главными призами стали четыре телевизора, пылесос и холодильник. Последний отправится жителю Первомайского района - его, как и остальные подарки, доставят всем победителям на дом.

Акцию организовали администрация города совместно с представителями бизнеса.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Разыграли междусобойчик и трубят на всю область .По таким условиям никто участвовать не будет

Гость||

Планомерное истребление пенсионеров.

Гость||

Очень мне напоминает фильм Остров)) там голубое море и свежий воздух

Гость||

По каким номерам проходил розыгрыш? Кто их выдавал?

Гость||

"Нам приходилось вместе с социальными бригадами выезжать по домам», - рассказал главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков."

Облавы на пенсионеров целыми бригадами? До чего чинушки докатились!

Гость||

Надеюсь призы получили достойные их

Гость||

Брехня!

Гость||

Все блатные подучили, ага

Гость||

Что это за болезнь, которую надо доказывать тестами и кодами?

Гость||

Кто говорит про эпидемию? Чиновники, актеры., певцы, журналисты. А где же всеми признанные врачи, доктора наук? Так кому это нужно????

Гость||

До какого же маразма довела эта модная болезнь из Китая.

Гость||

Гость писал(а):

> Планомерное истребление пенсионеров.

Обыкновенный фашизм.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Лишь около 200 из них зарегистрировались
А кто-то здесь писал, что сейчас все бабульки за халявой побегут. А у пенсионеров то, оказывается, другие ценности.

Гость||

Лишь около 200 падких на халяву, готовых продать своё здоровье и жизнь.

Имя: Гость
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