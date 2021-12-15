В Пензе среди привившихся в возрасте 60+ разыграли ценные призы

15.12.2021 | 18:55

Участников акции не стали приглашать в Зеленый зал Центра культуры и досуга, где состоялся розыгрыш ценных призов среди пензенцев возрастной категории 60+, прошедших вакцинацию в период с 8 по 12 декабря. После введения первого компонента нужно стараться избегать мест массового скопления людей. Тем более что осенью прививочная кампания сбавила обороты, говорят медики.

«С августа-сентября очень тяжело проходила иммунизация населения лиц старше 60 лет, особенно старше 70-75 лет. Нам приходилось вместе с социальными бригадами выезжать по домам», - рассказал главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков.

За пять декабрьских дней прививку против коронавирусной инфекции сделали почти 1 200 представителей старшего поколения. Лишь около 200 из них зарегистрировались в комплексном центре социальной помощи своего района и получили шанс выиграть подарок.

«Все были проинформированы: и через соцсети, и через общественные советы ветеранов доводилась эта информация, районные администрации также проинформировали граждан. И в прививочных кабинетах в городских поликлиниках были вывешены объявления о том, что проводится данная акция, плюс информирование обязательно проводили врачи», - сообщила начальник отдела администрации г. Пензы Светлана Чернецова.

Разыгрывали посуду, сертификаты на покупки в сетевых магазинах, услуги салонов красоты и медицинских центров, билеты в кино, продуктовые наборы, кондитерскую продукцию. Главными призами стали четыре телевизора, пылесос и холодильник. Последний отправится жителю Первомайского района - его, как и остальные подарки, доставят всем победителям на дом.

Акцию организовали администрация города совместно с представителями бизнеса.