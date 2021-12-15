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Общество

Горводоканал объявил о старте акции «В Новый год - без долгов»

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ООО «Горводоканал» второй год подряд проводит для своих абонентов специальную предновогоднюю акцию, победители которой получают ценные призы в виде бытовой техники.

Акция проводится до 25 декабря среди жителей как частного сектора, так и многоквартирных домов, которые получают квитанцию ООО «Горводоканал» и находятся на прямых расчетах. Причем в ней могут участвовать не только добросовестные абоненты, но и должники.

Для этого нужно выполнить следующие условия:

- до 25 декабря необходимо полностью оплатить квитанцию ООО «Горводоканал» за ноябрь 2021 года (в том числе задолженность за предыдущие месяцы, если она имеется);

- зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ООО «Горводоканал». Процедура регистрации предельно простая и займет не более 2-3 минут. Кроме того, в личном кабинете можно оплатить квитанцию за водоснабжение и водоотведение без комиссии.

Определение победителей акции для участия в розыгрыше подарков состоится случайным образом с помощью генератора чисел. Оповещение победителей и приглашения на вручение подарков будут направляться на электронную почту и номера телефонов, указанные участниками акции при регистрации в личном кабинете.

Списки победителей акции с указанием номеров лицевых счетов и квитанций будут размещены на официальном сайте ООО «Горводоканал». Вручение призов победителям состоится в январе 2022 года.

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