В Пензенской области всего от COVID-19 умерло 4 446 человек

Во вторник, 14 декабря, региональный оперштаб сообщил о 345 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за последние сутки.
287 человек (83%) заболели в Пензе.
Двузначными числами обозначено количество новых пациентов в Лопатинском (16) и Пензенском (13) районах.
Меньше 10 человек заболели еще в нескольких муниципалитетах: 5 - в городе Заречном, по 4 - в Белинском, Каменском и Шемышейском районах, 3 - в Бессоновском, по 2 - в Иссинском и Колышлейском, по 1 - в Городищенском, Пачелмском, Сердобском, Спасском и Тамалинском районах.
С начала эпидемии количество зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе составило 96 782. За это время выздоровели 72 661 человек (из них 565 выписались 13 декабря), умерли 4 446 (в том числе 14 - в этот же день).
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Вчера 288 сегодня 287-мы конечно верим вранью. Хоть бы на 10-20 меняли значения.