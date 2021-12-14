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Общество

В Пензенской области всего от COVID-19 умерло 4 446 человек

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Во вторник, 14 декабря, региональный оперштаб сообщил о 345 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за последние сутки.

287 человек (83%) заболели в Пензе.

Двузначными числами обозначено количество новых пациентов в Лопатинском (16) и Пензенском (13) районах.

Меньше 10 человек заболели еще в нескольких муниципалитетах: 5 - в городе Заречном, по 4 - в Белинском, Каменском и Шемышейском районах, 3 - в Бессоновском, по 2 - в Иссинском и Колышлейском, по 1 - в Городищенском, Пачелмском, Сердобском, Спасском и Тамалинском районах.

С начала эпидемии количество зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе составило 96 782. За это время выздоровели 72 661 человек (из них 565 выписались 13 декабря), умерли 4 446 (в том числе 14 - в этот же день).

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Гость||

Вчера 288 сегодня 287-мы конечно верим вранью. Хоть бы на 10-20 меняли значения.

Гость||

Это старые забелевшие, которые давно выздоровели. В лопатино еще запас большой, долго будут еще выписывать. Кому такая статистика нужна. Зачем врать.

Гость||

попова уже все сказала утром. из 16 заразившихся омикроном 11 были привиты нашим могучим препаратом. думаю что у ваксеров после этого слезы потекли градом.

Гость||

Гость писал(a):

попова уже все сказала утром. из 16 заразившихся омикроном 11 были привиты нашим могучим препаратом. думаю что у ваксеров после этого слезы потекли градом.
эффективность шмурдяка 30%

Гость||

С марта 2020 до 30 мая 2021 только 803 жителя области умерли а вот потом больше 3 600.

Гость||

Вот они херачат заврались совсем.Выздоровели 72 тыщи ,да у нас в области население меньше .Надоели уже с этим придуманым вирусом и придурки вакзинированые тоже надоели

Гость||

Счастливый кто переболел у кого организм справился с вирусом

Гость||

Гость писал(а):

> Вчера 288 сегодня 287-мы конечно верим вранью. Хоть бы на 10-20 меняли

> значения.

Перекусихин цифры рисует

Имя: Гость
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