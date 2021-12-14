В мэрии Пензы объяснили, зачем в ДЮЦ «Спутник» сносят балконы

14.12.2021 | 14:02

В администрации Пензы прокомментировали информацию о сносе балконов здания, в котором расположен детский (юношеский) центр «Спутник» на Западной Поляне.

Происходящим заинтересовались жители микрорайона.

«В ДЮЦ «Спутник» второй день подряд с фасадной стороны сносят балконы. Отбойными молотками. Обнесли ленточкой. Летят сверху исторические балконные обломки. Видимо, кто-то занялся всерьез. Есть у кого информация ЗАЧЕМ это и КОМУ выгодно?» - такое сообщение появилось в группе «Подслушано Западная Поляна» во «ВКонтакте».

Обсуждая пост, пользователи вспомнили, что несколько месяцев назад ходили слухи о сносе всего «Спутника» якобы из-за переполненных школ на Западной Поляне, которые решили разгрузить.

Андрей Лузгин, являвшийся тогда мэром Пензы объяснил, что ведется работа по развитию социальной инфраструктуры, в том числе на Западной Поляне, и действительно рассматривались все возможности, в том числе теоретические, по размещению дополнительных школ и поликлиники.

«Изучались все доступные нам варианты, включая строительство пристроя к 30-й школе, строительство школы рядом с «Дизель-Ареной» и реконструкцию бизнес-инкубатора под корпус начальной школы. Один из вариантов - формирование земельного участка, в том числе с реконструкцией ДЮЦ «Спутник», - сообщил 27 августа Лузгин.

В этот раз в мэрии снова успокоили горожан, подчеркнув, что сносить или закрывать «Спутник» никто не намерен.

«В настоящее время проводятся запланированные работы по сносу балконов, находящихся в аварийном состоянии не первый год. Данная мера необходима в первую очередь для безопасности как воспитанников центра «Спутник», так и жителей ближайших домов. Планов по сносу самого центра «Спутник» у администрации города нет. Учреждение дополнительного образования продолжает функционировать в рабочем порядке», - подчеркнули в администрации города.