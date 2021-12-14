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Общество

В мэрии Пензы объяснили, зачем в ДЮЦ «Спутник» сносят балконы

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В администрации Пензы прокомментировали информацию о сносе балконов здания, в котором расположен детский (юношеский) центр «Спутник» на Западной Поляне.

Происходящим заинтересовались жители микрорайона.

«В ДЮЦ «Спутник» второй день подряд с фасадной стороны сносят балконы. Отбойными молотками. Обнесли ленточкой. Летят сверху исторические балконные обломки. Видимо, кто-то занялся всерьез. Есть у кого информация ЗАЧЕМ это и КОМУ выгодно?» - такое сообщение появилось в группе «Подслушано Западная Поляна» во «ВКонтакте».

Обсуждая пост, пользователи вспомнили, что несколько месяцев назад ходили слухи о сносе всего «Спутника» якобы из-за переполненных школ на Западной Поляне, которые решили разгрузить.

Андрей Лузгин, являвшийся тогда мэром Пензы объяснил, что ведется работа по развитию социальной инфраструктуры, в том числе на Западной Поляне, и действительно рассматривались все возможности, в том числе теоретические, по размещению дополнительных школ и поликлиники.

«Изучались все доступные нам варианты, включая строительство пристроя к 30-й школе, строительство школы рядом с «Дизель-Ареной» и реконструкцию бизнес-инкубатора под корпус начальной школы. Один из вариантов - формирование земельного участка, в том числе с реконструкцией ДЮЦ «Спутник», - сообщил 27 августа Лузгин.

В этот раз в мэрии снова успокоили горожан, подчеркнув, что сносить или закрывать «Спутник» никто не намерен.

«В настоящее время проводятся запланированные работы по сносу балконов, находящихся в аварийном состоянии не первый год. Данная мера необходима в первую очередь для безопасности как воспитанников центра «Спутник», так и жителей ближайших домов. Планов по сносу самого центра «Спутник» у администрации города нет. Учреждение дополнительного образования продолжает функционировать в рабочем порядке», - подчеркнули в администрации города.

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Источник — фото Алексея Сапожникова, vk.com/zpolana
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обсуждая пост, пользователи вспомнили, что несколько месяцев назад ходили слухи о сносе всего «Спутника» якобы из-за переполненных школ на Западной Поляне, которые решили разгрузить.
домов настроили, а об инфраструктуре никому нет дела, народу стало на Западной в 3 раза больше, дороги такие же(постоянно пробки), школы и садики переполнены))) зато сколько денег чинуши поимели со стройки))) а о людях подумать забыли))) как всегда))) да и во всех других районах такая же ситуация, высоток навтыкали на каждом углу, а об остальном заботиться не надо))) главное денюжки освить)))

Гость||

Сейчас неаккуратно снесут балконы и здание непланово станет аварийным.

Гость||

Что за магазины будут в новом ту,очень надеюсь что не караван-тошнит уже от этой сети с ее тухляком.

Гость||

Новом торговом центре

Гость||

Гость писал(a):

Что за магазины будут в новом ту,очень надеюсь что не караван-тошнит уже от этой сети с ее тухляком.
Так Караван и строит этот караван-сарай.

Гость||

Гость писал(a):

зато сколько денег чинуши поимели со стройки
Давай конкретно пишу, кто, сколько и за что.

Гость||

Гость писал(a):

домов настроили, а об инфраструктуре никому нет дела, народу стало на Западной в 3 раза больше, дороги такие же(постоянно пробки), школы и садики переполнены))) зато сколько денег чинуши поимели со стройки))) а о людях подумать забыли))) как всегда))) да и во всех других районах такая же ситуация, высоток навтыкали на каждом углу, а об остальном заботиться не надо))) главное денюжки освить)))
больше скобок

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Гость||

Это говорит об уровне городских властей. Когда раздавали землю под застройку, что не понимали что людей станет жить в три раза больше? Почему сразу не подумать о социальной инфраструктуре (школы, сады, поликлиники)? Вопрос риторический.

Гость||

У нас для этого и главный архитектор просто отсиживался и ни за что не ответил . Ещё и оплата была не хиленькая за безделье , ее пока никто не вернул

Имя: Гость
Комментарий:

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